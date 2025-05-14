Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
Власти Испании не нашли следов кибератаки при блэкауте
Причины апрельского масштабного блэкаута в Испании связаны не с кибератакой на оператора энергосетей, заявила глава Минэкологии.
Власти Испании не обнаружили признаков кибератаки на оператора энергосетей Red Electrica во время массового отключения электроэнергии, которое произошло в конце апреля, передает ТАСС.
Вице-премьер и министр экологического перехода Сара Аагесен заявила, что «не было выявлено признаков, что оператор системы стал объектом кибератаки». С таким заявлением она выступила в нижней палате парламента страны.
Блэкаут 28 апреля стал крупнейшим в истории Испании и затронул также Португалию. Проблемы с электроснабжением повлияли на работу транспорта, связи, интернета и больниц, а также блокировали людей в поездах и привели к неработающим светофорам. В настоящее время ситуация нормализована.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании рассматривают кибератаку как одну из возможных причин крупнейшего блэкаута в истории страны, который произошел 28 апреля и затронул также Португалию.
Еврокомиссия потребовала от правительства Испании за три месяца представить результаты расследования обстоятельств массового отключения электроэнергии.
Между тем энергетики отметили, что сбой вызвал веерное отключение станций в Испании и Португалии, но при наличии достаточного резервирования европейцы могли бы избежать отсутствия света.