Власти Испании не нашли следов кибератаки при блэкауте

Tекст: Ольга Иванова

Власти Испании не обнаружили признаков кибератаки на оператора энергосетей Red Electrica во время массового отключения электроэнергии, которое произошло в конце апреля, передает ТАСС.

Вице-премьер и министр экологического перехода Сара Аагесен заявила, что «не было выявлено признаков, что оператор системы стал объектом кибератаки». С таким заявлением она выступила в нижней палате парламента страны.

Блэкаут 28 апреля стал крупнейшим в истории Испании и затронул также Португалию. Проблемы с электроснабжением повлияли на работу транспорта, связи, интернета и больниц, а также блокировали людей в поездах и привели к неработающим светофорам. В настоящее время ситуация нормализована.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании рассматривают кибератаку как одну из возможных причин крупнейшего блэкаута в истории страны, который произошел 28 апреля и затронул также Португалию.

Еврокомиссия потребовала от правительства Испании за три месяца представить результаты расследования обстоятельств массового отключения электроэнергии.

Между тем энергетики отметили, что сбой вызвал веерное отключение станций в Испании и Португалии, но при наличии достаточного резервирования европейцы могли бы избежать отсутствия света.