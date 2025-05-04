Власти Испании не исключили версию кибератаки при блэкауте

Мадрид не исключил кибератаку среди причин массового отключения электроэнергии

Tекст: Мария Иванова

Правительство Испании не исключает ни одну из версий причин масштабного отключения электроснабжения, произошедшего в конце апреля, в том числе вероятность кибератаки, передает ТАСС. Об этом заявила вице-премьер и министр экологического перехода Сара Аагесен. Она подчеркнула, что безответственно «указывать на возобновляемые источники энергии» как на основной фактор, спровоцировавший блэкаут.

Аагесен отметила, что возобновляемые источники дают Испании возможность повысить энергетическую независимость. Министр подчеркнула, что власти сохраняют все гипотезы, включая кибератаку, поскольку «проблемы в цифровых системах также являются частью этого расследования». По ее словам, предстоит проанализировать тысячи данных, чтобы найти истинную причину, и ситуация осложняется высокой сложностью электрической системы.

Для выяснения обстоятельств инцидента создана специальная комиссия, кроме того, Мадрид рассчитывает получить отчет от европейских органов в течение шести месяцев.

Напомним, что днем 28 апреля по всей стране были зафиксированы крупные перебои с электроэнергией: не работали светофоры, мобильная связь, интернет, были нарушены работа транспорта и больниц. Блэкаут также затронул Португалию, но впоследствии электроснабжение восстановили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия потребовала от правительства Испании в течение трех месяцев представить итоги расследования крупного сбоя электроснабжения, произошедшего в конце апреля/

Между тем энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, правда о блэкауте в ЕС может быть опасна.