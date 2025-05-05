Власти Испании сообщили о колебаниях в электросети до блэкаута

Министр Испании подтвердила три сбоя электросистемы перед блэкаутом

Tекст: Мария Иванова

Расследование причин масштабного отключения электроснабжения в Испании выявило три колебания в электрической системе незадолго до самого блэкаута, рассказала вице-премьер и министр экологического перехода Сара Аагесен, уточнив, что внимание экспертов сосредоточено на событиях, предшествовавших сбою.

По словам Аагесен, одно из нарушений произошло за 19 секунд до отключения и было связано с потерей генерации на юге страны, а еще два зафиксированы на юго-западе, сообщает ТАСС.

Министр подчеркнула: «Мы увидели, что за 19 секунд до этого также произошла потеря генерации, то есть еще одна помеха, которая добавляется к двух другим». Она добавила, что пока нельзя говорить, что сбой связан с возобновляемыми источниками энергии, и каждую гипотезу продолжают анализировать.

Блэкаут 28 апреля стал крупнейшим в истории Испании и затронул также Португалию. Проблемы с электроснабжением повлияли на работу транспорта, связи, интернета и больниц, а также блокировали людей в поездах и привели к неработающим светофорам. В настоящее время ситуация нормализована.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании рассматривают кибератаку как одну из возможных причин крупнейшего блэкаута в истории страны, который произошел 28 апреля и затронул также Португалию.

Еврокомиссия потребовала от правительства Испании за три месяца представить результаты расследования обстоятельств массового отключения электроэнергии.

Между тем энергетики отметили, что сбой вызвал веерное отключение станций в Испании и Португалии, но при наличии достаточного резервирования европейцы могли бы избежать отсутствия света.