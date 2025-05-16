Российский хоккеист Мичков избежал травм после аварии в Дубае

Мичков не пострадал в ДТП в Дубае, сообщил менеджер «Филадельфии»

Tекст: Денис Тельманов

О случившемся сообщил генеральный менеджер клуба «Филадельфия» Даниэль Бриер, передает ТАСС. Он рассказал, что авария произошла 7 мая, и в момент ДТП Мичков не был за рулем и не употреблял алкоголь.



В цитате Бриер отметил: «Я не разговаривал лично с Матвеем. Насколько нам известно из разговора с его агентом, все в порядке. Ничего страшного, он не получил травм. Никакого преступления. Это была небольшая стычка. Друг утром потерял управление автомобилем».

Бриер подчеркнул, что никаких серьезных последствий для здоровья хоккеиста нет, а сам инцидент не связан с нарушениями закона. Мичков провел свой дебютный сезон в НХЛ и показал высокие спортивные результаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пермскому хоккеисту Матвею Мичкову выставили требование выплатить 10 млн рублей компенсации после ДТП на арендованном BMW в Дубае.

В Нью-Йорке два российских хоккеиста, выступающих за «Нью-Йорк Рейнджерс», попали в аварию, вратарь Игорь Шестеркин получил перелом ребра.