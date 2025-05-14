Пермской звезде НХЛ Мичкову выставили требование выплатить 10 млн рублей за ДТП в Дубае

Владельцы арендованного хоккеистом Мичковым BMW потребовали 10 млн рублей после ДТП в Дубае

Tекст: Вера Басилая

Дорожно-транспортное происшествие с участием хоккеиста Матвея Мичкова произошло на арендованном BMW 430 в Дубае 3 мая, передает Ura.Ru.

По документам автомобиль был оформлен на имя Мичкова, однако спортсмен заявляет, что за рулем находился его друг.

Владельцы сервиса по аренде автомобилей требуют от игрока «Филадельфии Флайерз» и его друга выплату возмещения в размере 10 млн рублей, что эквивалентно 100 тыс. долларов.

До получения компенсации представители прокатной компании изъяли паспорта обоих россиян. В настоящее время Мичков покинул Объединенные Арабские Эмираты, а разрешением ситуации занялись местные адвокаты.

Ранее в Нью-Йорке в аварию попали два российских хоккеиста из клуба «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающий Павел Бучневич и вратарь Игорь Шестеркин оказались участниками ДТП. Игорь Шестеркин получил перелом ребра.