Додик увидел в Украине плацдарм для раздела России Европой ради ресурсов

Tекст: Вера Басилая

Милорад Додик заявил, что Европа на протяжении веков стремилась двигаться на восток и овладеть Россией, а для этого ей необходимо разделить страну на части, передает ТАСС.

По его словам, Европа хочет контролировать энергоресурсы и полезные ископаемые, которыми обладает Россия.

Он подчеркнул, что Украина стала самостоятельной после распада Советского Союза «только по наивности России того времени». Додик считает, что Украина является лишь платформой для достижения целей Запада по захвату территорий и ресурсов России.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Россия имела право защищать своих граждан, аналогично тому, как это делают США.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что геополитические оппоненты России мечтают сменить руководство страны и разделить Россию на части при поддержке Запада.