Старовойт сообщил о попытке срыва авиасообщения в майские праздники

Старовойт сообщил о попытках сорвать авиадвижение в России на майские праздники

Tекст: Мария Иванова

Министр транспорта Роман Старовойт сообщил, что недружественные страны пытались сорвать авиационное движение в России в майские праздники и воспрепятствовать прибытию лидеров дружественных государств на парад Победы, передает ТАСС. Он отметил, что наиболее сложными для авиационной отрасли периодами в году традиционно считаются новогодние и майские праздники.

«В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которую мы совсем недавно торжественно и с гордостью отметили, конечно, враги хотели, очевидно, сорвать все авиационное движение, препятствовать прибытию многочисленных зарубежных гостей, лидеров дружественных стран. 6–7 мая более 520 атак было предпринято беспилотными летательными аппаратами», – заявил Старовойт.

По его словам, российские специалисты успешно отразили попытки нарушить работу авиационной отрасли, предотвратив нарушения авиасообщения и обеспечив безопасное проведение парада с участием зарубежных гостей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

Временные ограничения в московских аэропортах перед 9 мая стали причиной задержки вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии».

9 мая Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву.