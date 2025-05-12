Умерла балерина Алла Осипенко

Tекст: Валерия Городецкая

О кончине Аллы Осипенко сообщила ее невестка Оксана Базилевич, передает РИА «Новости». По словам Базилевич, балерина скончалась рано утром в Петербурге. Точную дату церемонии прощания объявят позднее. Она отметила, что прощание, скорее всего, состоится в Князь-Владимирском соборе.

Алла Осипенко была примой-балериной Мариинского театра, киноактрисой и педагогом. Она родилась 16 июня 1932 года в Ленинграде и окончила Ленинградское хореографическое училище в 1950 году, став одной из последних учениц Агриппины Вагановой.

Осипенко также выступала в труппе «Хореографические Миниатюры» под руководством Леонида Якобсона и участвовала в спектаклях Ленинградского малого театра оперы и балета, который сейчас носит имя Михайловского театра.

В прошлом году на 42-м году жизни умерла артистка балета Александра Ежунова.