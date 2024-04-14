Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.0 комментариев
Умерла балерина Александра Ежунова
На 42-м году жизни умерла артистка балета Александра Ежунова, сообщила художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова.
Волкова в соцсети написала, что сегодня пришло трагическое известие: молодая и талантливая артистка балета Александра Ежунова скоропостижно ушла из жизни. По ее словам, балерина умерла в субботу, у нее остановилось сердце, передает РИА «Новости».
Среди ее наиболее заметных образов стали роли в спектаклях «Бременские музыканты», «Игроки» и «Юнона и Авось».