Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?5 комментариев
ВС России ударили по ВСУ, пытавшимся зайти во фланг в Покровском районе
Лебедев: ВС России ударили по ВСУ, пытавшимся зайти во фланг в Покровском районе
В подконтрольной Киеву части ДНР был совершен удар по украинским военным, которые пытались развить наступление, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Особенно важен удар по группе в Покровском районе, пытавшейся зайти во фланг. Это активное боевое направление, где ВСУ пробует наступательные действия», – заявил Лебедев. Он отметил, что данное направление сейчас крайне важно из-за попыток украинской стороны развить наступление в этом районе. Также подчеркивается, что территория, по которой был нанесен удар, временно контролируется Киевом, передает РИА «Новости».
3 мая Лебедев сообщил, что на территории Запорожья был нанесен удар по предприятию, где осуществляли ремонт иностранных бронемашин и изготавливали детали для беспилотников.
Ранее подполье заявило об уничтожении завода топлива для ракет ВСУ. В результате удара значительная часть производственных мощностей химзавода в Павлограде была уничтожена.