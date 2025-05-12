Лебедев: ВС России ударили по ВСУ, пытавшимся зайти во фланг в Покровском районе

Tекст: Дарья Григоренко

«Особенно важен удар по группе в Покровском районе, пытавшейся зайти во фланг. Это активное боевое направление, где ВСУ пробует наступательные действия», – заявил Лебедев. Он отметил, что данное направление сейчас крайне важно из-за попыток украинской стороны развить наступление в этом районе. Также подчеркивается, что территория, по которой был нанесен удар, временно контролируется Киевом, передает РИА «Новости».

3 мая Лебедев сообщил, что на территории Запорожья был нанесен удар по предприятию, где осуществляли ремонт иностранных бронемашин и изготавливали детали для беспилотников.

Ранее подполье заявило об уничтожении завода топлива для ракет ВСУ. В результате удара значительная часть производственных мощностей химзавода в Павлограде была уничтожена.