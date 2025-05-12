Экс-мэр Махачкалы подал десятки исков к колонии «Черный дельфин»

Экс-мэр Махачкалы подал десятки исков к колонии строгого режима «Черный дельфин»

Tекст: Вера Басилая

В судебных документах говорится, что экс-мэр Махачкалы требует улучшения питания, медицинского обслуживания и условий содержания из-за своей инвалидности – Амиров прикован к инвалидной коляске, передает РИА «Новости».

С начала 2017 года Амиров регулярно обращается в суд с разными исками, связанными с условиями жизни в ИК-6, а также с трудностями, возникающими из-за его здоровья. В одном из первых заявлений он писал: «Признать незаконным решение администрации ИК о постановке меня на профилактический учет как склонного к побегу и суициду, а также пропагандирующего экстремизм».

На протяжении всех лет Амиров оспаривал ограничения на передачи лечебного питания, изъятие у него часов и гантелей, жаловался на устройство камеры, нехватку свежего воздуха и слабое освещение. Он просил выдать спортивный инвентарь и разрешить радиоприемник. Также он отмечал, что оборудование учреждения не приспособлено для инвалидов и сетовал на сырость и табачный дым.

В большинстве случаев суды отказывали Амирову в удовлетворении требований, однако некоторые заявления были частично удовлетворены – например, ему разрешили пользоваться антенной и смотреть общедоступные телеканалы, а также обязали колонию предоставить продукты из магазина учреждения. Последний иск Амиров подал осенью 2024 года.

В 2015 году Амирова приговорили к пожизненному лишению свободы за организацию убийства следователя и подготовку к покушению на своего политического оппонента. Самолет с конкурентом планировалось устранить при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса.

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