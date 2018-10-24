Как мэры Махачкалы один за другим оказываются ворами

Взгляд
8 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 20:53  |  vz.ru
Разделы

Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
Перейти а раздел…

Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

Такие универсальные туалеты появились даже в некоторых американских школахФото: Brian Branch Price/ZUMA/Global Look Press
Похоже, Соединенные Штаты перестают быть местом, где преклоняются перед трансгендерами. По крайней мере, американская либеральная пресса бьет тревогу: президент Трамп отменяет былое наследие Обамы по части отношения к одному из самых несчастных сексуальных меньшинств. Как ни парадоксально, таким образом Трамп наносит удар по богатейшим людям Америки. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

Елена Кондратьева, журналист
Что нам говорит история с харрасментом в либеральном издании «Медуза»? Пристают – утрись. Он начальник – ты дурак, «битый небитого везет» – тебе еще с детства мультик показывали. Подробности...

Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит

Татьяна Толстая, писательница, телеведущая
За минувший год в Америке уволили 201 человека в рамках программы #metoo. Каждого из них сбил снайперский выстрел доносчика. Все, кто поддерживает эту хунвейбиновщину, ссылаются на Вайнштейна. Какой уж тут Вайнштейн. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Невыученные уроки Первой мировой войны

Павел Данилин, политолог
Сто лет назад завершилась Первая мировая война. В Париже будут торжественно отмечать годовщину. Посетит торжества и президент России. Хотя, конечно, это не наш праздник. Да и, если честно, это ничей праздник. И вообще не праздник. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:США расширили санкции из-за Крыма и Донбасса
          Выяснилось, как Россия выиграла от санкций США против ИранаВ поставляемой в Чечню колбасе нашли свининуЦеповяз отказался от икрыУкраина заявила о попытках России «захватить новые территории»
          Россию торопят с выплатой пенсий для граждан ИзраиляФилиппины заявили об интересе к российским вертолетам и подлодкамПодозреваемым в изнасиловании экс-полицейским предъявили обвинениеЮрист объяснила, что делать потерявшей «не ту ногу» пенсионерке
          Онищенко высказался о «цензуре» в магаданском детском садуВ Китае собрались купить у России партию новейших вертолетовСтудентка обвинила украинского полицейского в домогательствах и угрозахТрехкратного олимпийского чемпиона арестовали за изнасилование подростка

          уникальные кадры


          Попадание снаряда в танк показали изнутри (видео)

          «оперативная информация»


          Выяснилось, почему на самом деле Цеповяза отправили в ШИЗО

          вероятный противник


          ВМС США создают спецподразделение «российских агрессоров»

          Видео

          армия и вооружения


          Адмиралы объяснили, почему новейший российский корабль вели на буксире

          островная жизнь


          Как накормить Сахалин собственной едой

          потеря преимущества


          Шутка про НАСА и батут возвращается Рогозину бумерангом

          было ваше, стало наше


          Отказ Лондона возвращать золото Венесуэлы угрожает интересам России

          история спецслужб


          Пять величайших разведчиков-нелегалов России и СССР

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменит политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?

          Как мэры Махачкалы один за другим оказываются ворами

          И. о. мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов стал очередным дагестанским чиновником, попавшим под арест   8 ноября 2018, 20:19
          Фото: mkala.ru
          Текст: Екатерина Нерозникова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Уже четвертый подряд мэр Махачкалы попал за решетку. И. о. главы столицы Дагестана Абусупьян Гасанов задержан ФСБ, по некоторым данным, ему вменяют махинации с земельными участками. Почему именно этот пост стал настолько коррупционным – и как можно найти честного мэра Махачкалы?

          В Дагестане задержан исполняющий обязанности мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов. Источники сообщают, что Гасанов может быть причастен к махинациям с земельными участками, ущерб от которых составил порядка 40 млн рублей. Обыски провели в его доме и на рабочем месте, после чего за Гасановым пришли сотрудники ФСБ.

          Задержание Гасанова продлило цепочку арестов, начавшихся в республике после прихода к власти Владимира Васильева. Гасанов стал уже третьим мэром Махачкалы, арестованным фактически на рабочем месте: на четыре года осужден его предшественник и бывший начальник Муса Мусаев, а Саид Амиров, возглавлявший город семь лет, отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке. Магомед Сулейманов, занимавший мэрский пост до Мусаева, тоже попал под следствие – правда, привлек внимание правоохранителей он уже после того, как покинул пост.

          Хлебное место

          Арест предыдущего мэра Махачкалы Мусы Мусаева был лучшим подарком для горожан, который мог сделать сменщик Рамазана Абдулатипова, варяг Владимир Васильев. Пожалуй, нет ни одного успеха, который можно было бы отнести к деятельности Мусаева на посту главы дагестанской столицы. Зато было множество провалов – массовые отравления, проблемы с нелегальной застройкой, попытка навязать городу музеи и памятники вместо парков и так далее. Градус протеста в Махачкале рос с каждым днем пребывания Мусаева на посту.

          Сам он об этом не сильно беспокоился, спокойно прогуливаясь по московскому универмагу «Цветной» и скупая продукцию дорогих брендов. Мусаев был человеком из команды предыдущего главы республики Абдулатипова и предполагал, что это обеспечивает ему некий иммунитет.

          Владимир Васильев же (очевидно направленный в Дагестан Москвой, дабы уже решить проблему глобальной коррупции) немного подождал и начал цепочку чисток в рядах кадров из старой гвардии. Мусаеву не удалось сберечь не только кресло, но и свободу.

          После ареста Мусаева Васильев сказал, что следующего мэра будут проверять на детекторе лжи. Тогда и. о. мэра и назначили Абусупьяна Гасанова – заместителя Мусаева. Проходил ли он детектор, неизвестно, но продержался он в этом кресле всего девять месяцев.

          Махачкала – соблазнительное место для коррупционеров, а особенно для земельных махинаторов. Стоимость участков тут растет, дома вырастают как грибы после дождя, шум стройки не утихает ночами. Спрос на жилье высок – население мигрирует из горных сел в города, что является общекавказской тенденцией. Магазины разных мастей появляются везде, где можно и нельзя (причем чаще в пользу последнего варианта). Так что не исключено, что Абусупьян Гасанов не смог удержаться и не укусить кусок от такого вкусного пирога.

          Продолжение чисток

          В плане арестов год для Дагестана вообще стал крайне урожайным. Переход власти от Абдулатипова к Васильеву ожидаемо должен был сопровождаться кадровыми чистками, но новому главе республики удалось, пожалуй, переплюнуть в упорстве всех своих предшественников.

          Список задержанных за различные махинации – преимущественно земельные – очень обширный. В него вошли экс-премьер Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования Шахабас Шахов, глава Каспийска Вадим Ханвердиев и экс-глава Буйнакского района Даниял Шихсаидов (сын спикера парламента РД Хизри Шихсаидова), главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов, мэр Муса Мусаев и его заместитель Курбан Курбанов, первый зампред правительства Рамазан Алиев.

          Чистки во властных рядах Дагестана можно назвать крупнейшими за всю современную историю республики. Когда-то уже предпринималась попытка убрать коррупционеров за решетку, но серьезных успехов добиться не удалось. Сейчас же Москва явно настроена серьезно – вероятно, потому, что денег для широких карманов чиновников у центра и правда больше нет.

          Владимиру Васильеву досталась непростая роль – варяга, присланного бороться с крепкой системой кланово-дружеских отношений. Эта система сама по себе подразумевает коррупцию – любой дагестанский чиновник должен будет уважить своих родственников, друзей и односельчан. Самой яркой иллюстрацией этого явления стала шутка, придуманная после назначения Рамазана Абдулатипова. Мол, тляратинцам приходится прятаться дома, чтобы Абдулатипов их куда-нибудь не назначил (экс-глава республики – уроженец Тляратинского района).

          Бороться с дагестанской клановой системой можно методом назначения людей со стороны – и, похоже, Васильев (с согласия Москвы) будет работать в этом направлении. Генпрокурором республики уже назначен Денис Попов, переведенный сюда из Хакасии. Председателем правительства выбран Артем Здунов, бывший министр экономики Татарстана.

          Пожалуй, теперь никто не удивится, если и главой Махачкалы станет человек, не имеющий родственных связей с Дагестаном.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............