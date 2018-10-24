Как мэры Махачкалы один за другим оказываются ворами

Уже четвертый подряд мэр Махачкалы попал за решетку. И. о. главы столицы Дагестана Абусупьян Гасанов задержан ФСБ, по некоторым данным, ему вменяют махинации с земельными участками. Почему именно этот пост стал настолько коррупционным – и как можно найти честного мэра Махачкалы?

В Дагестане задержан исполняющий обязанности мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов. Источники сообщают, что Гасанов может быть причастен к махинациям с земельными участками, ущерб от которых составил порядка 40 млн рублей. Обыски провели в его доме и на рабочем месте, после чего за Гасановым пришли сотрудники ФСБ.

Задержание Гасанова продлило цепочку арестов, начавшихся в республике после прихода к власти Владимира Васильева. Гасанов стал уже третьим мэром Махачкалы, арестованным фактически на рабочем месте: на четыре года осужден его предшественник и бывший начальник Муса Мусаев, а Саид Амиров, возглавлявший город семь лет, отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке. Магомед Сулейманов, занимавший мэрский пост до Мусаева, тоже попал под следствие – правда, привлек внимание правоохранителей он уже после того, как покинул пост.

Хлебное место

Арест предыдущего мэра Махачкалы Мусы Мусаева был лучшим подарком для горожан, который мог сделать сменщик Рамазана Абдулатипова, варяг Владимир Васильев. Пожалуй, нет ни одного успеха, который можно было бы отнести к деятельности Мусаева на посту главы дагестанской столицы. Зато было множество провалов – массовые отравления, проблемы с нелегальной застройкой, попытка навязать городу музеи и памятники вместо парков и так далее. Градус протеста в Махачкале рос с каждым днем пребывания Мусаева на посту.

Сам он об этом не сильно беспокоился, спокойно прогуливаясь по московскому универмагу «Цветной» и скупая продукцию дорогих брендов. Мусаев был человеком из команды предыдущего главы республики Абдулатипова и предполагал, что это обеспечивает ему некий иммунитет.

Владимир Васильев же (очевидно направленный в Дагестан Москвой, дабы уже решить проблему глобальной коррупции) немного подождал и начал цепочку чисток в рядах кадров из старой гвардии. Мусаеву не удалось сберечь не только кресло, но и свободу.

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После ареста Мусаева Васильев сказал, что следующего мэра будут проверять на детекторе лжи. Тогда и. о. мэра и назначили Абусупьяна Гасанова – заместителя Мусаева. Проходил ли он детектор, неизвестно, но продержался он в этом кресле всего девять месяцев.

Махачкала – соблазнительное место для коррупционеров, а особенно для земельных махинаторов. Стоимость участков тут растет, дома вырастают как грибы после дождя, шум стройки не утихает ночами. Спрос на жилье высок – население мигрирует из горных сел в города, что является общекавказской тенденцией. Магазины разных мастей появляются везде, где можно и нельзя (причем чаще в пользу последнего варианта). Так что не исключено, что Абусупьян Гасанов не смог удержаться и не укусить кусок от такого вкусного пирога.

Продолжение чисток

В плане арестов год для Дагестана вообще стал крайне урожайным. Переход власти от Абдулатипова к Васильеву ожидаемо должен был сопровождаться кадровыми чистками, но новому главе республики удалось, пожалуй, переплюнуть в упорстве всех своих предшественников.

Список задержанных за различные махинации – преимущественно земельные – очень обширный. В него вошли экс-премьер Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования Шахабас Шахов, глава Каспийска Вадим Ханвердиев и экс-глава Буйнакского района Даниял Шихсаидов (сын спикера парламента РД Хизри Шихсаидова), главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов, мэр Муса Мусаев и его заместитель Курбан Курбанов, первый зампред правительства Рамазан Алиев.

Чистки во властных рядах Дагестана можно назвать крупнейшими за всю современную историю республики. Когда-то уже предпринималась попытка убрать коррупционеров за решетку, но серьезных успехов добиться не удалось. Сейчас же Москва явно настроена серьезно – вероятно, потому, что денег для широких карманов чиновников у центра и правда больше нет.

Владимиру Васильеву досталась непростая роль – варяга, присланного бороться с крепкой системой кланово-дружеских отношений. Эта система сама по себе подразумевает коррупцию – любой дагестанский чиновник должен будет уважить своих родственников, друзей и односельчан. Самой яркой иллюстрацией этого явления стала шутка, придуманная после назначения Рамазана Абдулатипова. Мол, тляратинцам приходится прятаться дома, чтобы Абдулатипов их куда-нибудь не назначил (экс-глава республики – уроженец Тляратинского района).

Бороться с дагестанской клановой системой можно методом назначения людей со стороны – и, похоже, Васильев (с согласия Москвы) будет работать в этом направлении. Генпрокурором республики уже назначен Денис Попов, переведенный сюда из Хакасии. Председателем правительства выбран Артем Здунов, бывший министр экономики Татарстана.

Пожалуй, теперь никто не удивится, если и главой Махачкалы станет человек, не имеющий родственных связей с Дагестаном.