Брат экс-главы Дагестана арестован

Суд в Махачкале на два месяца арестовал брата экс-главы Дагестана, депутата народного собрания республики Раджаба Абдулатипова, который был задержан за участие в преступном сообществе, сообщает СК.

Суд «удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на 2 месяца депутата Народного Собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова», передает РИА «Новости».

Напомним, брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова задержали по подозрению в участии в преступном сообществе. Он занимал пост председателя комитета по образованию, науке и культуре Народного собрания республики.

В июне информацию о задержании своего брата в московском аэропорту бывший глава Дагестана назвал местью за наведение порядка в республике.