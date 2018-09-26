Озвучена причина задержания брата экс-главы Дагестана

Брат бывшего главы Дагестана, депутат Народного собрания республики Раджаб Абдулатипов задержан по подозрению в участии в преступном сообществе, сообщает СК.

«Депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 210 УК РФ. Члены ОПС за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

По этому же уголовному делу были ранее задержаны глава бюро медико-социальной экспертизы республики Магомед Махачев и его подчиненные.

Ранее стало известно, что в Москве задержали брата Абдулатипова.

В июне уже появлялась информация о задержании Раджаба Абдулатипова. Тогда Рамазан Абдулатипов назвал эту информацию местью за наведение порядка в республике.