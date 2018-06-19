Абдулатипов счел местью данные о задержании брата

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назвал появившиеся сообщения о задержании его брата, экс-руководителя УФМС по Дагестану Раджаба Абдулатипова, местью за наведение порядка в республике.

Братья Абдулатиповы вместе отдыхают в Горном Алтае, сообщил Рамазан Абдулатипов, передает ТАСС.

«Брат со мной, в Горном Алтае, мы здесь уже несколько дней, изучаем среду обитания горцев, отдыхаем и так далее», – сказал он.

По его мнению, ранее появившаяся информация о том, что его брат задержан в московском аэропорту при попытке покинуть страну, вызвана местью.

«Очень много людей, которые мстят за наведение порядка в республике, за освобождение от должностей и так далее. И такие люди будут еще. Ничего хорошего без последствий не остается», – сказал Абдулатипов.

В сентябре 2017 года Рамазан Абдулатипов освобожден от должности главы Дагестана и позже назначен спецпредставителем президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия.

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