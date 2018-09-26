Брата экс-главы Дагестана задержали в Махачкале

В Махачкале задержан брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, председатель комитета по образованию, науке и культуре народного собрания республики Раджаб Абдулатипов.

«Он задержан и доставлен в республиканское УФСБ», – приводит ТАСС слова источника в силовых структурах Дагестана.

По его данным, Раджаба Абдулатипова могут доставить и в Москву в связи с проведением следственных мероприятий. Однако не уточнялось, по какому уголовному делу был задержан чиновник.

В парламенте республики агентству подтвердили задержание Абдулатипова, не уточняя никаких подробностей.

Напомним, в июне информацию о задержании своего брата в московском аэропорту бывший глава Дагестана назвал местью за наведение порядка в республике. Тогда он отметил, что отдыхает со своим братом в Горном Алтае.