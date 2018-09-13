Медведев рассказал об обширной «серой зоне» в Дагестане

Глава российского правительства Дмитрий Медведев раскритиковал ситуацию в экономике Дагестана, где «серая» зона больше, чем в других регионах.

«Серая» зона (в Дагестане) пока очень и очень значительная, она, скажем прямо, более значительная, чем во многих других регионах нашей страны», – заявил премьер на встрече с главой республики Владимиром Васильевым.

Медведев отметил, что борьба с этим явлением может дать дополнительные бюджетные доходы, передает ТАСС.

В свою очередь глава Дагестана признал, что налогов в республике собирается недостаточно и сравнил республику с сопоставимым по численности Ставропольским краем. Васильев заверил, что власти региона работают над решением этой проблемы.

Также Васильев рассказал премьеру о том, как в регионе ведется борьба с коррупцией. По его словам, из-за претензий в этой сфере лишились своих постов уже около 200 региональных чиновников.