Трехдневный траур объявили в Алешках после удара ВСУ

В Алешкинском округе объявили траур после гибели семи человек при ударе ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Объявление о трехдневном трауре распространила администрация Алешкинского муниципального округа Херсонской области, передает ТАСС. Местные власти выразили глубокую скорбь по погибшим в результате атаки, совершенной украинскими дронами 1 мая на территории городского рынка.

В официальном заявлении администрации сказано: «Объявляем с 1 по 3 мая 2025 года включительно днями траура в Алешкинском муниципальном округе». Родным и близким погибших выражены соболезнования, происшествие названо террористическим актом со стороны Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли массированный удар с помощью FPV-дронов по рынку в Алешках, в результате чего по предварительным данным не менее семи человек погибли и свыше двадцати получили ранения.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о теракте после атаки беспилотников.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что этот удар показал бесполезность мирной риторики Владимира Зеленского и стал преднамеренным покушением на мирных граждан России.