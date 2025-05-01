Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.9 комментариев
Трехдневный траур объявили в Алешках после удара ВСУ
В Алешкинском округе объявили траур после гибели семи человек при ударе ВСУ
В Алешкинском округе с 1 по 3 мая объявлен траур после атаки дронов на рынок, в результате которой погибли семь человек.
Объявление о трехдневном трауре распространила администрация Алешкинского муниципального округа Херсонской области, передает ТАСС. Местные власти выразили глубокую скорбь по погибшим в результате атаки, совершенной украинскими дронами 1 мая на территории городского рынка.
В официальном заявлении администрации сказано: «Объявляем с 1 по 3 мая 2025 года включительно днями траура в Алешкинском муниципальном округе». Родным и близким погибших выражены соболезнования, происшествие названо террористическим актом со стороны Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли массированный удар с помощью FPV-дронов по рынку в Алешках, в результате чего по предварительным данным не менее семи человек погибли и свыше двадцати получили ранения.
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