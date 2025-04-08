Tекст: Александра Юдина

По его словам, Европейский союз потерпел неудачу в роли посредника между Белградом и Приштиной, передает ТАСС.

Масленников подчеркнул, что за долгие годы ЕС не смог добиться выполнения обязательств по созданию сообщества сербских муниципалитетов в Косово.

По его словам, данная ситуация обсуждалась на круглом столе Российского совета по международным делам и сербского Института мировой политики и экономики.

Он отметил, что это провал ЕС как посредника говорит о серьезных проблемах в их подходе к урегулированию конфликтов на Балканах.

Масленников также указал на важность активного участия международного сообщества в решении ситуации.

Он подчеркнул необходимость пересмотра подходов, которые использовались Европейским союзом для поиска компромиссов и достижения устойчивых решений в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа вызвала в Боснии самый опасный кризис в XXI веке.