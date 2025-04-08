Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
МИД: Евросоюз провалил роль посредника на Балканах
Европейский союз не смог исполнить роль посредника между Сербией и Косово, не добившись выполнения обязательств по созданию сербских муниципалитетов, сообщил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
По его словам, Европейский союз потерпел неудачу в роли посредника между Белградом и Приштиной, передает ТАСС.
Масленников подчеркнул, что за долгие годы ЕС не смог добиться выполнения обязательств по созданию сообщества сербских муниципалитетов в Косово.
По его словам, данная ситуация обсуждалась на круглом столе Российского совета по международным делам и сербского Института мировой политики и экономики.
Он отметил, что это провал ЕС как посредника говорит о серьезных проблемах в их подходе к урегулированию конфликтов на Балканах.
Масленников также указал на важность активного участия международного сообщества в решении ситуации.
Он подчеркнул необходимость пересмотра подходов, которые использовались Европейским союзом для поиска компромиссов и достижения устойчивых решений в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа вызвала в Боснии самый опасный кризис в XXI веке.