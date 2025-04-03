Келлог предложил блокировать танкеры с нефтью из России в Балтике ледоколами

Келлог: США могут ввести санкции против активов России и транспортировки нефти

Tекст: Вера Басилая

В эфире телеканала Fox News Келлог отметил, что новые антироссийские санкции, которые рассматриваются США, могут быть направлены на замороженные суверенные активы России и попытки остановить транспортировку российской нефти, передает РИА «Новости» .

По словам Келлога, речь идет о 300 млрд долларов замороженных активов и флоте, перевозящем значительную часть нефти по всему миру. По его словам, 70% такой нефти транспортируется через Балтику, и это движение можно остановить.

Келлог предложил использовать ледоколы береговой охраны США для блокировки движения судов с российской нефтью, назвав такие меры «экстремальными». В то же время он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине. Он выразил надежду на достижение всеобъемлющего прекращения огня на 30 дней, которое охватит воздух, море и сушу.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, и санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Путин отметил, что основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

Ранее Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского.

Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня, а также обсуждался запрет на проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предупредил, что попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом.