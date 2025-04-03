Глава украинской ассоциации футбола проиграл выборы в исполком УЕФА

Глава украинской ассоциации футбола Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА

Tекст: Валерия Городецкая

На четырехлетний срок в состав исполкома были избраны представители Норвегии, Нидерландов, Италии, Германии, Хорватии, Финляндии, Эстонии и Армении, передает ТАСС.

На двухлетний срок среди кандидатов, включая Шевченко, были испанец Рафаэль Лусан и израильтянин Моше Зуарес. По итогам голосования в состав исполкома были избраны Лусан и Зуарес.

Шевченко – чемпион Украины и обладатель множества международных титулов. Он стал президентом украинской ассоциации футбола в январе. Ранее он был тренером сборной Украины и итальянского «Дженоа».

Ранее украинская ассоциация футбола выразила недовольство ФИФА и УЕФА, так как на карте, показанной во время жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, Крым не был обозначен как часть Украины.