Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.0 комментариев
Глава украинской ассоциации футбола проиграл выборы в исполком УЕФА
Глава украинской ассоциации футбола Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
Президент украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не смог попасть в состав исполкома УЕФА после голосования на конгрессе в Белграде, в котором участвовали представители 55 стран.
На четырехлетний срок в состав исполкома были избраны представители Норвегии, Нидерландов, Италии, Германии, Хорватии, Финляндии, Эстонии и Армении, передает ТАСС.
На двухлетний срок среди кандидатов, включая Шевченко, были испанец Рафаэль Лусан и израильтянин Моше Зуарес. По итогам голосования в состав исполкома были избраны Лусан и Зуарес.
Шевченко – чемпион Украины и обладатель множества международных титулов. Он стал президентом украинской ассоциации футбола в январе. Ранее он был тренером сборной Украины и итальянского «Дженоа».
Ранее украинская ассоциация футбола выразила недовольство ФИФА и УЕФА, так как на карте, показанной во время жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, Крым не был обозначен как часть Украины.