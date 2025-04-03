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Кабмин поручил проработать меры поддержки ЖКХ
Кабмин поручил проработать меры поддержки для ЖКХ, теплоснабжения и водоотведения
Вице-премьер России Александр Новак дал поручение ведомствам подготовить предложения по мерам поддержки для отраслей ЖКХ, включая теплоснабжение и водоотведение, что было озвучено на заседании подкомиссии.
На заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отраслей экономики, вице-премьер Александр Новак поручил федеральным органам исполнительной власти проработать предложения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства по мерам поддержки отраслей ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС.
Как указано в сообщении, меры должны касаться таких важных сегментов как теплоснабжение и водоотведение. Правительственная подкомиссия отметила необходимость укрепления устойчивости этих секторов на фоне текущих экономических вызовов.
В ходе заседания подчеркивалась важность разработки комплексной поддержки для обеспечения стабильности в жилищно-коммунальном хозяйстве. Новак подчеркнул, что такие меры помогут минимизировать негативные последствия и сохранить развитие в этих отраслях.
Газета ВЗГЛЯД писала, что генеральный прокурор Игорь Краснов заявлял, что наибольшее количество обращений граждан в прокуратуру связано с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, особенно касающимися роста платы и низкого качества услуг.