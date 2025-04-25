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В Москве открыли патриотическую акцию «Портрет героя» ко Дню Победы
В столице стартовала инициатива, в рамках которой юные художники запечатлевают на холсте образы ветеранов спецоперации, делясь их историями.
Торжественное открытие патриотической акции «Портрет героя» прошло в Московской центральной художественной школе при Российской академии художеств, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Акция проводится в рамках трека «Искусство» проекта «КиберЛюди» под руководством депутата Госдумы Марии Васильковой.
Соорганизаторами мероприятия выступили Государственный фонд «Защитники Отечества» и Ассоциация ветеранов СВО. В акции приняли участие руководитель проекта «КиберЛюди» Ангелина Светик, советник по патриотическому воспитанию «Росатома» Павел Якушев, Ксения Семенова из Ассоциации ветеранов СВО, а также музыкальные коллективы.
Уникальный формат проекта совмещает художественное творчество с живым диалогом между юными художниками и ветеранами спецоперации. Участники создают портреты защитников Родины, которые делятся с ними историями о своем военном пути. В завершение приглашенные герои выбирают понравившиеся работы, а лучшие из них будут представлены на выставке-форуме «Российские технологии на службе Отечеству».
Василькова отметила, что проект является «мощным инструментом патриотического воспитания», позволяющим формировать уважение к подвигу защитников, сохранять историческую память и укреплять связь поколений. Она выразила уверенность, что инициатива должна получить федеральный статус и ежегодно охватывать новые регионы страны.
Автором идеи проекта стала ученица десятого класса Екатерина Вдовиченко – призер Всероссийского конкурса «Юный художник России», уже ведущая мастер-классы для детей военнослужащих и участников СВО.