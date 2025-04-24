Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Суд в Москве приговорил Яниса Павлова за хищения у футболистов
Финансист Павлов за хищения у вкладчиков банка «Замоскворецкий» получил шесть лет
Суд огласил приговор в шесть лет колонии фигуранту уголовного дела о хищениях средств в банке «Замоскворецкий» Янису Павлову.
Мещанский районный суд Москвы приговорил финансиста Яниса Павлова, которого обвиняли в шести эпизодах мошенничества в сговоре с группой лиц в особо крупном размере, к шести годам исправительной колонии. Вместе с сестрой Павлов похищал средства вкладчиков банка «Замоскворецкий», среди которых оказались несколько известных футболистов.
«Павлов Янис Владимирович признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сказано в сообщении суда.
Павлова взяли под стражу в зале суда.
Уголовное дело о хищениях средств в банке «Замоскворецкий» было заведено в 2014 году, в том же году у банка была отозвана лицензия. По версии следствия, криминальная схема вывода средств из банка «Замоскворецкий» действовала с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года.
Деньги выводили путем оформления кредитов, в том числе фиктивных или выдаваемых подконтрольным махинаторам лицам, пишет «Коммерсант». На одном из этапов расследования фигурантом дела стала и сестра Яниса – замруководителя допофиса банка «Даев» Ирина Павлова.
По данным издания, среди пострадавших от действий мошенников оказались несколько известных футболистов, в прошлом игравших за сборную России: Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мещанский суд Москвы арестовал Алексея Хотина за причастность к мошенничеству на сумму 23,6 млрд рублей, что стало новым эпизодом в деле бывшего владельца банка «Югра».