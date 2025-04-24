Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.0 комментариев
Сибирские ученые обнаружили невидимую белковую корону у наночастиц
Новосибирские исследователи впервые зафиксировали структуру мягкой белковой короны наночастиц
Впервые в мире новосибирские ученые обнаружили у наночастиц мягкую белковую корону, определяющую их взаимодействие с клетками организма.
Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН впервые в мире зафиксировали мягкую белковую корону вокруг наночастиц, ппередает РИА «Новости». Этот слой, состоящий из специфических белков, определяет поведение наночастиц в биологических жидкостях и, как показали исследования, влияет на их взаимодействие с клетками организма.
Специалисты применили метод фотомодификации, который позволяет «сшивать» молекулы белков с помощью ультрафиолета. Такой подход, как отмечается в сообщении института, усилил взаимодействие между белковыми элементами, сделал структуру мягкой короны стабильной и позволил подробно определить ее состав посредством масс-спектрометрии.
Руководитель группы микроскопических исследований Елена Рябчикова подчеркнула: «Наши дальнейшие исследования будут посвящены изучению роли белковой короны в проникновении наночастиц, несущих терапевтическую РНК, в клетки. Мы рассчитываем получить конкретные данные о роли белковой короны, которые будут полезны разработчикам лечебных нанопрепаратов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые МФТИ разработали лекарства на основе наночастиц, которые могут заменить операции по эндопротезированию при лечении остеоартрита благодаря длительному удержанию в суставах.
Ранее ученые Мордовского государственного университета имени Огарева создали наночастицы с экстрактом борщевика Сосновского для адресной доставки к опухолевым тканям. А специалисты Петербургского государственного университета нашли способ повысить эффективность циановых красителей для диагностики онкологических и других заболеваний в миллион раз.