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Военнослужащие России провели курс подготовки спецназа Лаоса
Военнослужащие Восточного военного округа провели на территории Лаоса курс для спецназа, впервые включивший обучение использованию современных беспилотников и противодействию им, сообщает пресс-служба ВВО.
Курс подготовки спецназа Народной армии Лаоса прошел на территории республики, сообщает РИА «Новости». Военнослужащие Восточного военного округа России обучали лаосских коллег в сложных климатических условиях, как в горно-лесистой местности, так и в городских условиях на базе полка спецназначения Лаоса.
В учениях приняли участие вице-премьер Лаоса генерал армии Тянсамон Тяннялат, министр обороны генерал-полковник Кхамьенг Оутхакайсон и другие высокопоставленные лица. По словам главы российской военной делегации полковника Ивана Тараева, ключевыми задачами курса стали обмен опытом и укрепление боевого содружества, а также противодействие незаконным вооруженным формированиям.
Впервые курс включал современные способы ведения боевых действий с учетом последнего опыта российских военных, обучение операторов разведывательных и ударных беспилотников и методы противодействия им, действия снайперских пар с крупнокалиберными винтовками, а также беспарашютное десантирование и использование багги, квадроциклов и кроссовых мотоциклов.
Лаосские военнослужащие прошли подготовку по тактической стрельбе, ведению боя из засады, инженерной, тактико-специальной, военно-медицинской и физической подготовке, а командование Народной армии Лаоса высоко оценило организацию обучения российскими военными. Участники курса получили ведомственные медали Минобороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и лаосские военные провели первую совместную тренировку на полигоне Сергеевский в Приморском крае в рамках учений «Ларос-2024», на которых они изучали маршруты и отрабатывали связи, в Приморье для участников учения «Ларос-2024» из Лаоса организовали День русской кухни, а российско-лаосские учения стартовали в Приморье.