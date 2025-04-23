Взрыв гранаты в гостинице в Москве устроил боец поп-ММА Орков

Боец поп-ММА Орков взорвал страйкбольную гранату в гостинице Москвы

Tекст: Мария Иванова

По данным правоохранительных органов, боец поп-ММА Алим Орков взорвал страйкбольную гранату в одном из номеров гостиницы «Восход» на Алтуфьевском шоссе, передает ТАСС. В результате происшествия никто не пострадал.

После взрыва Орков попытался скрыться, однако полицейские оперативно задержали его. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.

По предварительным данным, в номере, где произошел взрыв, проживала чиновница. Сейчас Оркову может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве на автовокзале эвакуировали более четырехсот человек из-за найденной гранаты, которая, как выяснилось позже, оказалась страйкбольной.