  • Новость часаВ Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия хочет мира

    Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    21 апреля 2025, 13:41 • Новости дня

    Эксперты высоко оценили результаты работы закона о местном самоуправлении

    Глава ВЦИОМ: Большинство россиян гордятся своей малой родиной

    Эксперты высоко оценили результаты работы закона о местном самоуправлении
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России успешно функционирует новый закон о местном самоуправлении, создающий условия лучшего взаимодействия федерального центра, регионов и муниципалитетов. Теперь властям на местах предстоит провести работу, чтобы развитие территорий соответствовало требованиям времени и локальным задачам, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований: «Как меняется местное самоуправление в единой системе публичной власти?»

    Система муниципального самоуправления в России имеет несколько черт, отличающих ее от других, считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. «Первая – стремление к развитию и совершенствованию, поиск оптимальных форм и моделей для граждан. Вторая – опора на наши великие многовековые традиции», – указал он.

    «Третья особенность – учет мнения населения, местных сообществ, органов самоуправления, муниципалитетов и субъектов федерации. Также России присущи выстраивание единой системы власти, устранение барьеров, ненужных параллельных решений, и опора на современные технологические решения. Новый закон даст импульс в развитии всех этих направлений», – сказал аналитик.

    Показательно, что две трети россиян уже сейчас оценивают ситуацию в своих муниципалитетах, как хорошую, привел результаты недавнего опроса Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ. «58% респондентов гордятся родными населенными пунктами, причем этот показатель высок даже в самой молодой группе 18-24 года», – указал социолог.

    «В Москве и Петербурге уровень удовлетворенности заоблачный – 77%. Чем меньше населенный пункт, тем ниже этот показатель, но даже в селах он равен 61%. Кроме того, 67% опрошенных полагают, что ситуация на их «малой родине» улучшится в ближайшее десятилетие», – добавил он.

    Местная власть наиболее близка к гражданам. Она является надежным посредником между обществом и государством, напомнил Геннадий Панин, первый замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Парламентарий указал на важность принятого в марте Госдумой Федерального закона №33 «Об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти», создающего условия взаимодействия федерального центра, регионов и муниципалитетов.

    По его словам, закон дает муниципалитетам новые финансовые инструменты и ответственность, уточняет критерии для определения городских, сельских поселений, муниципальных районов, городских округов, закрепляет роль публичной власти, регламентирует градостроительную деятельность, обеспечивает прозрачность правоприменительной практики.

    Гибкость закона и учет различных предложений регионов и муниципальных органов были достигнуты благодаря работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), добавил Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России.

    В документе прописано, что при смене территориальной структуры можно объединять не только муниципалитеты и районы, но также поселения и проводить новые границы. Теперь, по его словам, муниципалитетам предстоит провести работу на местах, чтобы развитие МСУ соответствовало требованиям времени и локальным задачам.

    Благодаря обновленному закону укрепится финансовая база муниципалитетов, согласился Александр Разов, глава Собинского м.о. Владимирской области. «Только переход с районного уровня на окружной позволил дополнительно получить 120 млн рублей», – детализировал он.

    «Очевидно, есть регионы, для которых одноуровневая система будет ключом к ускоренному развитию. В частности, это касается ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Доверие возрастет там, где оно уже высоко, и повысится там, где оно еще недостаточно. Это важно, поскольку отношение к власти на местном уровне определяет эмоционально-психологическое восприятие государства», – указал политолог Александр Рудаков.

    Росту уровня жизни в муниципалитетах способствует и обратная связь с властью – в 2024 году количество сообщений жителей в соцсетях и на «Платформе обратной связи» выросло на 53% и составило 13,2 млн, сообщил Кирилл Истомин, первый замгендиректора АНО «Диалог регионы».

    «Граждане начали апеллировать напрямую со своими проблемами к муниципалитетам и органам власти. С одной стороны, это хорошо, а с другой – большой вызов. Люди хотят быстрых решений, 30 дней их уже не устраивает. Еще один аспект связан с ветеранами и семьями участников СВО. Мы сотрудничаем с фондом «Защитники Отечества», помогаем совместно выстроить обратную связь», – добавил он.

    Важность развития муниципалитетов подтверждается еще и тем, что на местных выборах сохраняется наиболее высокий уровень демократии и политической конкуренции, отметила Анна Федорова, политконсультант, эксперт ЭИСИ. «Кроме того, в муниципальной власти больше женщин, чем мужчин. Это создает резерв умных и профессиональных управленцев, что должно быть учтено при формировании выборных процессов», – считает она.

    Ранее эксперты объясняли, что обновленный закон обеспечит баланс полномочий между субъектами и муниципалитетами, а сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко рассказала газете ВЗГЛЯД о работе муниципальных органов власти в Новороссии.

    18 апреля 2025, 16:54 • Новости дня
    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине

    Bloomberg: Вашингтон предложил союзникам оставить освобожденные территории России

    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России, пишет агентство Bloomberg.

    В четверг в Париже состоялась встреча представителей Британии, США, Украины и Франции, на которой американская сторона представила предложения по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Согласно источникам агентства, Вашингтон предложил своим союзникам отказаться от обсуждения возможного членства Украины в НАТО.

    Кроме того, в предложениях США предусмотрено, что все территории, освобожденные Россией, остаются под ее контролем. Этот план также предполагает ослабление санкций против России.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

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    18 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева

    Захарова назвала Зеленского злым клоуном за введение санкций против Куклачева

    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций киевским режимом против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

    В своем Telegram-канале она написала: «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

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    20 апреля 2025, 18:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

    Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, такая деятельность направлена на уничтожение православной идентичности и исторической памяти России.

    «Уже давно понятно, что непрекращающийся "крестопад" – это не досадная случайность, чья-то глупость, оплошность или недогляд и тем более не проделки ИИ. Очевидно, что это совершенно продуманная и согласованная политика, за которой стоят конкретные начальники». Его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Кабанов отмечает, что за разработкой и реализацией этой программы по стиранию из образа России ее православной составляющей стоят конкретные идеологи с четкими целями и задачами: «Это те, кто готов сносить наши исторические памятники (разных эпох), чтобы застроить все человейниками и фаллоподобными башнями в дубайском стиле. Те, кто не испытывает ничего к нашей Родине и истории, кроме как цинично-потребительского отношения и безудержной жажды власти. Но главное – это те, кто осознанно считает необходимым уничтожить наше православное самосознание, нашу объединяющую историческую память».

    «Некоторые идеологи, руководители и "гениальные" топ-менеджеры считают, что православные самосознание и мотивация вредны для реализуемой ими попытки построить свою новую РФ бездушных оцифрованных потребителей», — добавил он.

    Кабанов выразил мнение, что подобные действия могут привести к превращению страны в «безликую территорию», управляемую искусственным интеллектом, где можно массово завозить людей с любыми взглядами, поскольку теряется национальное единство.

    Ярким примером «крестопада» стала новогодняя инсталляция в аэропорту Саратова, где был изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы без крестов.  Еще один случай привел глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале. Он рассказал о том, как «исчезли» кресты с куполов храма Василия Блаженного, изображенного на обложке практикума по ЕГЭ издательства «Феникс». После шумихи издательство изъяло тираж школьного пособия, назвав произошедшее «досадной невнимательностью». 

    В связи с этим зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов и защитить крест как главный христианский символ.

    Как писала газет ВЗГЛЯД, Минспорта выступило с сообщением о том, что вернуло христианские кресты на логотип ведомства с изображением двуглавого орла.

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    19 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Актер Никита Джигурда эмоционально отреагировал на попадание в санкционный список Владимира Зеленского и заявил, что воспринимает это как признание заслуг.

    Джигурда прокомментировал факт включения своего имени Зеленским в список лиц, подпавших под санкции, передает телеканал 360.

    Актер заявил: «Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского».

    Также он добавил, что считает персональные санкции признанием заслуг перед Русью святой.

    Джигурда выразил уверенность, что внесение в санкционный список демонстрирует значимость российского искусства и творческого вклада тех, кто попал под ограничения.

    Он отметил, что подобные меры не изменят его позиции по ситуации на Украине.

    В разговоре с журналистами артист зачитал стихотворение, в котором сравнил Европу с продажной женщиной, высказал мнение о страхе украинских националистов перед ним и критически оценил законы, дискриминирующие русский язык на Украине.

    Накануне Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

    Спикер МИД России Мария Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

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    19 апреля 2025, 05:31 • Новости дня
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии
    Турецкие юристы подали в суд на «Азимут» из-за подозрений в умышленной аварии
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Юристы заявили о необходимости проверки утверждений пассажиров о возможном злонамеренном характере пожара после жесткой посадки российского самолета в Анталье, ссылаясь на коллективный иск.

    Как передает РИА «Новости», адвокат Джандаш Гюрол, представляющий интересы нескольких пассажиров рейса авиакомпании «Азимут», сообщил о подаче коллективных исков против российского перевозчика и его представительства в Стамбуле, а также против экипажа.

    Гюрол подчеркнул, что истцы настаивают на расследовании возможного злого умысла, включая обвинения в мошенничестве и умышленной аварии. В исках фигурируют статьи турецкого уголовного кодекса об угрозе общественной безопасности и мошенничестве ради страховых выплат.

    В сообщении юрист добавил: «Когда будут опубликованы расшифровки с черных ящиков самолета, станет понятна причина инцидента. Говорят, что это ЧП, но мои истцы утверждают, что это неслучайный инцидент. Посмотрим, что покажет следствие, мы как адвокаты лишь требуем расследовать подобные утверждения, мы все-таки не специалисты по авиации или пожарам».

    Ранее в авиакомпании «Азимут» поясняли, что пожар не возник непосредственно на борту, а произошло возгорание топлива, вытекшего на бетон после деформации топливного бака вследствие грубой посадки. Пожарные аэропорта Антальи приступили к тушению через две минуты после сигнала, все 89 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы за семь минут. Аэропорт Антальи не принимал рейсы более семи часов из-за происшествия, вылеты перенаправлялись на военную ВПП.

    Инцидент произошел вечером 24 ноября 2024 года при посадке рейса Сочи-Анталья. По данным Росавиации, пострадавших не было. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, ущерб оценен предварительно не менее чем в один миллион рублей. В самой авиакомпании причиной указывают непрогнозируемый сдвиг ветра.

    Позднее последовали внеплановые проверки в «Азимуте» и четырех аэропортах, специалисты проверили летную годность и безопасность самолетов перевозчика. Представитель «Азимута» сообщил, что компания проходит пять-шесть инспекций ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Азимут» опровергла сообщения турецкого СМИ о пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 до инцидента в Анталии, заявив, что они не соответствуют действительности, шесть российских пассажиров обвинили пилотов авиакомпании «Азимут» в намеренной аварии ради страховой выплаты и подали иск в Анталье, а Ространснадзор в связи с возгоранием двигателя самолета в Анталье намерен провести внеплановую проверку авиакомпании.

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    18 апреля 2025, 21:43 • Новости дня
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Боярский был госпитализирован после падения с высоты около трех метров во время спектакля, который состоялся 16 апреля, сообщают СМИ.

    По предварительной информации, актер мог получить переломы, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.

    В театре имени Ленсовета отметили, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений, однако врачами ему рекомендован отдых и восстановление. В связи с этим ближайший спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского, который исполняет роль герцога Эскала. Зрители услышат голос актера только в записи.

    «Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», – подчеркнули в театре.

    В 2023 году Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом.

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    21 апреля 2025, 06:24 • Новости дня
    Стало известно о резком понижении температуры в Москве в четверг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве ожидается существенное похолодание с четверга, когда температура снизится сразу на 10 градусов, однако дневные показатели останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в четверг ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает ТАСС. По его словам, изначально прогнозировалось изменение циркуляции воздуха со среды, однако оно отложено на четверг и пройдет, по оценке метеорологов, весьма умеренно.

    «По предварительным расчетам, изменение циркуляции воздуха в Москве должно было начаться в среду. Теперь видно, что оно начнется в четверг, но очень умеренно. Ночные температуры будут около плюс 10 градусов, а днем значения будут в диапазоне плюс 15-20 градусов. Все-таки это очень высокие температуры для третьей декады апреля – на 4-5 градусов выше нормы. Однако резкое понижение сразу на 10 градусов, конечно же, будет ощущаться», – отметил Вильфанд.

    По его словам, с четверга ночные температуры опустятся до плюс 10 градусов, а дневные температуры будут находиться в пределах плюс 15-20 градусов. Позднее температура ночью понизится до плюс 4-9, а днем – до плюс 11-16, что соответствует климатической норме для этого времени года. Вильфанд добавил, что в выходные возможны еще более низкие значения температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице 19 апреля была зафиксирована необычайно высокая температура для середины весны – плюс 24,2 градуса, что почти на градус превысило предыдущий максимум 1973 года, а днем ранее был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло результат 1921 года, однако уже на следующей неделе москвичей ожидает значительное похолодание с дневными температурами до 10-15 градусов, что станет возвращением к климатической норме.

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    19 апреля 2025, 07:56 • Новости дня
    Экс-сотруднику ГАИ с элитной недвижимостью в Дубае дали 5,5 года колонии
    Экс-сотруднику ГАИ с элитной недвижимостью в Дубае дали 5,5 года колонии
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший госавтоинспектор Сергей Кузнецов, владеющий квартирами в Дубае, получил 5,5 года строгого режима за попытку взятки, а также лишился звания и права работать в госструктурах.

    Бабушкинский районный суд Москвы признал бывшего инспектора ГИБДД Сергея Кузнецова виновным по статье о покушении на получение взятки в крупном размере. Кузнецов был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был вынесен в прошлом году и оспаривался осужденным, однако Мосгорсуд оставил решение без изменений, передает ТАСС.

    Суд также лишил Кузнецова звания старшего лейтенанта полиции и запретил ему занимать должности в государственных и правоохранительных структурах в течение пяти лет после освобождения.

    По данным суда, в феврале 2021 года Кузнецов вместе с коллегой вымогал деньги у водителя за несоставление протокола, используя неустановленный прибор для фиксации предполагаемого алкогольного опьянения.

    Как сообщается в материалах дела, за время службы в ГИБДД Кузнецов с родственниками приобрел более 20 объектов недвижимости и автомобиль. В банковских ячейках обнаружили крупные суммы денег, происхождение которых он не смог объяснить.

    Генпрокуратура России обратилась к властям ОАЭ с просьбой об изъятии пяти его квартир в Дубае общей стоимостью свыше 66 млн рублей. Лефортовский суд также постановил взыскать в доход государства имущество и средства Кузнецова почти на 180 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России направила запрос в ОАЭ для изъятия пяти квартир в Дубае, принадлежащих бывшему московскому инспектору ДПС Сергею Кузнецову, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его первый заместитель были задержаны за получение взятки в размере 50 млн рублей, а в Москве появятся видеорегистраторы нарушений ПДД, которые могут вращаться вокруг своей оси.

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    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    18 апреля 2025, 14:02 • Новости дня
    Иран сообщил о скорой ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, что иранский парламент (меджлис) в ближайшее время ратифицирует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

    «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был ратифицирован Государственной думой. Мы это приветствуем. В скором времени будет осуществлена его ратификация иранским парламентом – Меджлисом», – сказал Арагчи, передает ТАСС.

    Кроме того, Сергей Лавров отметил, что Россия готова содействовать возможным договоренностям между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке, если они будут взаимоприемлемыми и учтут законные интересы Ирана. «Мы приветствовали стремление, насколько можем судить, к достижению объективных, взаимоприемлемых договоренностей, в том числе которые обсуждались и продолжают обсуждаться между Ираном и Соединенными Штатами», – заявил Лавров.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

    На прошлой неделе депутаты Госдумы одобрили договор о стратегическом партнерстве с Ираном, охватывающий оборону, энергетику и финансы.

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    18 апреля 2025, 23:28 • Новости дня
    Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного

    Старший сын главы Чечни стал почетным гражданином Грозного

    Tекст: Денис Тельманов

    Звание почетного гражданина Грозного было присвоено старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову за весомый вклад в развитие спортивной сферы в регионе и успешную реализацию спортивных проектов.

    Как передает РИА «Новости», министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев сообщил о присвоении Ахмату Кадырову звания «Почетный гражданин города Грозный».

    Старший сын главы республики, возглавляющий министерство по физической культуре и спорту, а также футбольный клуб «Ахмат», получил это звание за значимый вклад в развитие спорта в Чечне.

    Дудаев искренне поздравил Ахмата Кадырова, подчеркнув его грамотный управленческий подход и эффективную работу в сфере спортивной политики. «Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания «Почетный гражданин города Грозный» за значимый вклад в развитие спорта», – написал министр.

    По словам Дудаева, за короткое время Ахмат Кадыров достиг впечатляющих результатов на посту министра и президента футбольного клуба, что принесло ощутимую пользу для региона и будет полезно для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о кровной клятве, данной на могиле своего отца Ахмата-Хаджи Кадырова, отомстить за его смерть, которая была исполнена после ликвидации Сулеймана Имурзаева.

    Дочь главы Чеченской республики Айшат Кадырова решила покинуть пост зампреда кабмина региона ради карьеры в моде.

    В Чечне на площади Ачхой-Мартана выставили тело подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на пост ДПС.

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    19 апреля 2025, 20:40 • Новости дня
    В Турции выразили надежду на конструктивный отклик Киева на пасхальное перемирие

    Турецкий политик выразил надежду на «зрелый ответ» Киева на пасхальное перемирие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз надеется, что Киев проявит конструктивный подход к инициативе президента России Владимира Путина по пасхальному перемирию.

    Коркмаз заявил: «Я надеюсь, что этот конструктивный шаг будет встречен с такой же зрелостью другой стороной. Прочный мир возможен не благодаря военным действиям, а благодаря взаимной воле, сочувствию и здравому смыслу». По его мнению, если стороны используют значение Пасхи для начала диалога, это будет многообещающим не только для региона, но и для всего мира, передает РИА «Новости».

    Политик выразил уверенность, что прекращение огня, объявленное президентом России по случаю Пасхи, гуманитарно и стратегически оправдано. Он подчеркнул, что такие инициативы показывают ответственность за управление не только военными действиями, но и моральной стороной конфликта. По словам Коркмаза, благоразумный подход России создает реальную возможность для установления мира.

    Ранее мировые СМИ отреагировали на пасхальное перемирие России. Французский военный корреспондент Лоран Брайар назвал объявленное Россией пасхальное перемирие на Донбассе сигналом о готовности Москвы к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.

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    19 апреля 2025, 06:18 • Новости дня
    В России создали транспортный беспилотник «Ямщик» с защитой от дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская логистическая система «Ямщик» сочетает роботизированную платформу, защищенную связь и станцию обороны от беспилотников, а также имеет уникальные характеристики проходимости.

    Как сообщает ТАСС, логистическую систему «Ямщик» разработали специалисты НПО «Киловатт» совместно с конструкторскими бюро из Воронежа и Нижнего Новгорода. Комплекс включает в себя наземную платформу высокой проходимости, дальнобойную помехоустойчивую связь и встроенную станцию обороны от беспилотных летательных аппаратов.

    В организации отметили, что платформы могут перемещаться на дистанцию до пяти километров по пересеченной местности, а с ретрансляторами связи и пунктами замены аккумуляторов – до двадцати километров. Управление осуществляется с одного пункта, который способен координировать до десяти платформ одновременно.

    По словам представителей НПО «Киловатт», «система „Ямщик“ – результат совместной работы НПО „Киловатт“, а также нескольких конструкторских бюро из Воронежа и Нижнего Новгорода. Современное поле боя становится все более безлюдным. Например, по новой стратегии развития беспилотных сил ВСУ, территория сплошного поражения дронами должна составлять до 15 километров в глубину от ЛБС.

    Развитие наземных роботизированных комплексов принимает сейчас лавинообразный рост. Однако, необходимо, чтобы наземный беспилотник не был уничтожен в первой же миссии воздушным беспилотником. Известны уже десятки случаев уничтожения самоходных дронов летающими. И возможность обороняться может стать ключевым фактором успеха».

    Главной особенностью новой платформы разработчики называют дальнобойную помехоустойчивую связь, позволяющую сохранять управление даже при активной работе систем радиоэлектронной борьбы рядом с устройством. Несущая платформа способна перевозить полезную нагрузку до 300 килограммов, отличается высокой проходимостью, а также может оснащаться дополнительными модулями для подавления дронов. Специалисты подчеркнули, что не планируют ставить на платформу боевые модули, поскольку по их словам, эффективность подобного вооружения на таких комплексах низка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создана система «Купол» с искусственным интеллектом для обнаружения и подавления беспилотников на предприятиях, которая уже интегрирована в охранные контуры нескольких объектов.

    Российские специалисты разработали саперные FPV-дроны «Кокошник» для гуманитарного разминирования освобожденных территорий, которые также могут выполнять функции мобильных камер наблюдения и постановщиков помех.

    КБ «Астрон аэро» представило на форуме «Армия-2024» комплекс «Комбат-антидрон», предназначенный для противодействия FPV-беспилотникам.

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    21 апреля 2025, 01:09 • Новости дня
    Стало известно о прогнозе курса доллара на конец 2025 года

    Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс доллара на уровне 98,7 руб к концу 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Минэкономразвития России ожидает, что к декабрю 2025 года курс доллара составит 98,7 рубля, что совпадает с прежними прогнозами ведомства.

    Как сообщает ТАСС, представитель Минэкономразвития заявил, что прогноз по курсу доллара на конец 2025 года не изменился по сравнению с оценками, озвученными в сентябре 2024 года. Прогнозное значение составляет 98,7 рубля за доллар.

    «Прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025 года совпадают с прогнозами сентября 2024 года – 98,7 руб. за доллар», – приводит слова представителя министерства ТАСС. Другие детали или параметры прогноза в сообщении не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров России в марте 2025 года показал рост на 7,1% по сравнению с февралем, 63% россиян предпочитают хранить сбережения в рублях, а 40% – в долларах, при этом интерес к юаню и евро продолжает расти, а курс биткойна на платформе Binance снизился на 10% и впервые с ноября 2024 года опустился ниже отметки в 75 тыс. долларов, достигнув минимума в 74,889 тыс. долларов.

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    21 апреля 2025, 01:30 • Новости дня
    Спрос на российскую косметику в Казахстане вырос вдвое

    Tекст: Денис Тельманов

    Объем импорта российской косметики и парфюмерии на рынок Казахстана за год вырос почти вдвое, достигнув 20,1 млн долларов по итогам февраля, при этом наибольший прирост наблюдается в сегменте средств для волос.

    Как пишет РИА «Новости», по итогам февраля 2025 года поставки российской косметики, декоративных средств и парфюмерии в Казахстан увеличились почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Согласно данным таможенной службы Казахстана, объем импорта достиг 20,1 млн долларов.

    Основную часть отгрузок составили средства для волос, такие как лаки и шампуни, на их долю пришлось 47% всего объема. Почти сопоставимую долю в 46% заняла остальная косметика – средства для макияжа, ухода за кожей, маникюра и педикюра. Оставшийся объем пришелся на парфюм и туалетную воду.

    Российский экспорт занимает значимую позицию на рынке красоты Казахстана, обеспечивая более трети всего импорта подобных товаров в республике. Кроме косметики, Россия активно поставляет казахстанскому рынку другие средства ухода – более трети импорта средств для гигиены полости рта и средств для эпиляции и приема ванн также приходится на российские компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Казахстан рассматривают планы по увеличению транзита нефти и газа через территорию Казахстана и обеспечению северных регионов Казахстана российским газом, российские производители меда установили рекорд, отправив за границу более 4 тыс. тонн продукции, что на 43% больше, чем в прошлом году, а в 2024 году Россия установила новый рекорд по импорту грузинского вина, закупив его на 182,6 млн долларов, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

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