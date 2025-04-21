Эксперты высоко оценили результаты работы закона о местном самоуправлении

Глава ВЦИОМ: Большинство россиян гордятся своей малой родиной

Tекст: Олег Исайченко

Система муниципального самоуправления в России имеет несколько черт, отличающих ее от других, считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. «Первая – стремление к развитию и совершенствованию, поиск оптимальных форм и моделей для граждан. Вторая – опора на наши великие многовековые традиции», – указал он.

«Третья особенность – учет мнения населения, местных сообществ, органов самоуправления, муниципалитетов и субъектов федерации. Также России присущи выстраивание единой системы власти, устранение барьеров, ненужных параллельных решений, и опора на современные технологические решения. Новый закон даст импульс в развитии всех этих направлений», – сказал аналитик.

Показательно, что две трети россиян уже сейчас оценивают ситуацию в своих муниципалитетах, как хорошую, привел результаты недавнего опроса Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ. «58% респондентов гордятся родными населенными пунктами, причем этот показатель высок даже в самой молодой группе 18-24 года», – указал социолог.

«В Москве и Петербурге уровень удовлетворенности заоблачный – 77%. Чем меньше населенный пункт, тем ниже этот показатель, но даже в селах он равен 61%. Кроме того, 67% опрошенных полагают, что ситуация на их «малой родине» улучшится в ближайшее десятилетие», – добавил он.

Местная власть наиболее близка к гражданам. Она является надежным посредником между обществом и государством, напомнил Геннадий Панин, первый замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Парламентарий указал на важность принятого в марте Госдумой Федерального закона №33 «Об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти», создающего условия взаимодействия федерального центра, регионов и муниципалитетов.

По его словам, закон дает муниципалитетам новые финансовые инструменты и ответственность, уточняет критерии для определения городских, сельских поселений, муниципальных районов, городских округов, закрепляет роль публичной власти, регламентирует градостроительную деятельность, обеспечивает прозрачность правоприменительной практики.

Гибкость закона и учет различных предложений регионов и муниципальных органов были достигнуты благодаря работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), добавил Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России.

В документе прописано, что при смене территориальной структуры можно объединять не только муниципалитеты и районы, но также поселения и проводить новые границы. Теперь, по его словам, муниципалитетам предстоит провести работу на местах, чтобы развитие МСУ соответствовало требованиям времени и локальным задачам.

Благодаря обновленному закону укрепится финансовая база муниципалитетов, согласился Александр Разов, глава Собинского м.о. Владимирской области. «Только переход с районного уровня на окружной позволил дополнительно получить 120 млн рублей», – детализировал он.

«Очевидно, есть регионы, для которых одноуровневая система будет ключом к ускоренному развитию. В частности, это касается ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Доверие возрастет там, где оно уже высоко, и повысится там, где оно еще недостаточно. Это важно, поскольку отношение к власти на местном уровне определяет эмоционально-психологическое восприятие государства», – указал политолог Александр Рудаков.

Росту уровня жизни в муниципалитетах способствует и обратная связь с властью – в 2024 году количество сообщений жителей в соцсетях и на «Платформе обратной связи» выросло на 53% и составило 13,2 млн, сообщил Кирилл Истомин, первый замгендиректора АНО «Диалог регионы».

«Граждане начали апеллировать напрямую со своими проблемами к муниципалитетам и органам власти. С одной стороны, это хорошо, а с другой – большой вызов. Люди хотят быстрых решений, 30 дней их уже не устраивает. Еще один аспект связан с ветеранами и семьями участников СВО. Мы сотрудничаем с фондом «Защитники Отечества», помогаем совместно выстроить обратную связь», – добавил он.

Важность развития муниципалитетов подтверждается еще и тем, что на местных выборах сохраняется наиболее высокий уровень демократии и политической конкуренции, отметила Анна Федорова, политконсультант, эксперт ЭИСИ. «Кроме того, в муниципальной власти больше женщин, чем мужчин. Это создает резерв умных и профессиональных управленцев, что должно быть учтено при формировании выборных процессов», – считает она.

Ранее эксперты объясняли, что обновленный закон обеспечит баланс полномочий между субъектами и муниципалитетами, а сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко рассказала газете ВЗГЛЯД о работе муниципальных органов власти в Новороссии.