Эксперты объяснили важность совершенствования системы местного самоуправления

Политолог Разумова: Обновленный закон о МУС обеспечит баланс полномочий между субъектами и муниципалитетами

Tекст: Олег Исайченко

«Над новым законопроектом работала большая группа от Госдумы, Совета Федерации, администрации президента и правительства. Специалисты ездили по всей стране, вели обсуждения в муниципалитетах. В итоге мы рассмотрели почти тысячу поправок», – рассказал Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

По словам Владимира Шаповалова, руководителя проектов ЭИСИ, законопроект раскрывает потенциал Конституции РФ. «Мы сделали важный шаг для реализации статьи 132.3, указывающей, что органы местного самоуправления и госвласти входят в единую систему публичной власти в РФ», – пояснил аналитик. Смысл закона в том, чтобы обеспечить полноценное взаимодействие трех уровней власти: центр – регионы – муниципальные образования. «На последних лежит ответственность за качество жизни и комфорт граждан. Поэтому важно, что в разработке документа участвовали все заинтересованные стороны: от партий до экспертов», – добавил он.

Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ, отметил, что обсуждение с муниципалитетами проводилось по каждому пункту документа, который был принят в первом чтении. Это было необходимо для понимания региональных особенностей. «Результат работы – максимальная гибкость правового регулирования и учет предложений органов местного и территориального общественного самоуправлений, жителей городов и сел», – указал общественник.

«Главная концептуальная особенность новации в том, что окончательное решение о модели работы местного управления, распределении полномочий и финансирования отдано на уровень субъекта.

Если бы закон приняли раньше, было бы даже лучше», – считает Евгений Рычков, глава округа Муром.

В такой стране, как Россия, модель для регионального муниципального развития не может быть универсальной, согласна с предложенным подходом Дарья Кислицына, директор департамента по работе с регионами ЭИСИ.

Екатерина Разумова, доцент Финансового университета при правительстве РФ, перечислила указанные в законе три группы полномочий органов местного самоуправления. «Первая: неотъемлемые полномочия – бюджет, налоги. Вторая: то, что может передаваться субъектам – ЖКХ, теплогазоснабжение. Третья: задачи, которые региональные власти могут делегировать на муниципальный уровень – безопасность дорожного движения, генпланы, землепользование», – перечислила она. – «Такая схема поможет обеспечить баланс между уровнем субъекта и уровнем местного самоуправления, потому что окончательное решение о перераспределении полномочий будет принимать именно субъект».

Ранее Госдума приняла законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он предусматривает обновленную модель организации и деятельности органов местного самоуправления, уточняет их компетенцию и полномочия. Соавторами поправок выступили депутаты разных фракций.