Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Эксперты объяснили важность совершенствования системы местного самоуправления
Политолог Разумова: Обновленный закон о МУС обеспечит баланс полномочий между субъектами и муниципалитетами
Новый закон о местном самоуправлении (МУС) поможет обеспечить баланс между уровнями власти, улучшить бюджетную политику и повысить прозрачность работы органов управления, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Новации в муниципальном самоуправлении в России».
«Над новым законопроектом работала большая группа от Госдумы, Совета Федерации, администрации президента и правительства. Специалисты ездили по всей стране, вели обсуждения в муниципалитетах. В итоге мы рассмотрели почти тысячу поправок», – рассказал Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
По словам Владимира Шаповалова, руководителя проектов ЭИСИ, законопроект раскрывает потенциал Конституции РФ. «Мы сделали важный шаг для реализации статьи 132.3, указывающей, что органы местного самоуправления и госвласти входят в единую систему публичной власти в РФ», – пояснил аналитик. Смысл закона в том, чтобы обеспечить полноценное взаимодействие трех уровней власти: центр – регионы – муниципальные образования. «На последних лежит ответственность за качество жизни и комфорт граждан. Поэтому важно, что в разработке документа участвовали все заинтересованные стороны: от партий до экспертов», – добавил он.
Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ, отметил, что обсуждение с муниципалитетами проводилось по каждому пункту документа, который был принят в первом чтении. Это было необходимо для понимания региональных особенностей. «Результат работы – максимальная гибкость правового регулирования и учет предложений органов местного и территориального общественного самоуправлений, жителей городов и сел», – указал общественник.
«Главная концептуальная особенность новации в том, что окончательное решение о модели работы местного управления, распределении полномочий и финансирования отдано на уровень субъекта.
Если бы закон приняли раньше, было бы даже лучше», – считает Евгений Рычков, глава округа Муром.
В такой стране, как Россия, модель для регионального муниципального развития не может быть универсальной, согласна с предложенным подходом Дарья Кислицына, директор департамента по работе с регионами ЭИСИ.
Екатерина Разумова, доцент Финансового университета при правительстве РФ, перечислила указанные в законе три группы полномочий органов местного самоуправления. «Первая: неотъемлемые полномочия – бюджет, налоги. Вторая: то, что может передаваться субъектам – ЖКХ, теплогазоснабжение. Третья: задачи, которые региональные власти могут делегировать на муниципальный уровень – безопасность дорожного движения, генпланы, землепользование», – перечислила она. – «Такая схема поможет обеспечить баланс между уровнем субъекта и уровнем местного самоуправления, потому что окончательное решение о перераспределении полномочий будет принимать именно субъект».
Ранее Госдума приняла законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он предусматривает обновленную модель организации и деятельности органов местного самоуправления, уточняет их компетенцию и полномочия. Соавторами поправок выступили депутаты разных фракций.