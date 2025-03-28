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    28 марта 2025, 16:00 • Общество

    «Управление на местном уровне требует особых знаний»

    Эксперт рассказала о развитии местного самоуправления на исторических территориях России

    «Управление на местном уровне требует особых знаний»
    @ РИА Новости

    «Эти и многие другие практики способствуют развитию территорий и улучшению качества жизни населения». Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Галина Данильченко рассказала газете ВЗГЛЯД о работе муниципальных органов власти на исторически российских территориях Новороссии.

    Для налаживания мирной жизни в Донбассе и Новороссии требуется действующая система местного самоуправления. Существенную роль в ее формировании выполняет Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Ее задача – оказать коллегам в воссоединившихся с Россией регионах необходимую экспертную и организационную поддержку.

    О том, как идет процесс развития местного самоуправления на исторических территориях, куда Россия вернулась относительно недавно, газете ВЗГЛЯД рассказала Галина Данильченко, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

    ВЗГЛЯД: Как идет интеграция новых субъектов РФ в правовое и экономическое пространство Российской Федерации?

    Галина Данильченко: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были приняты в Российскую Федерацию 30 сентября 2022 года. До 1 января 2026 года установлен переходный период, в течение которого должны быть урегулированы все вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы страны. В том числе это касается и вопросов формирования местного самоуправления.

    ВЗГЛЯД: Насколько успешно идет формирование местных администраций?

    Г.Д.: В 2023 году прошли выборы депутатов представительных органов в 79 муниципальных образованиях новых регионов. Были избрано 1535 депутатов представительных органов. До конца 2023 года местными депутатами и избранными ими главами муниципальных образований при поддержке региональных органов власти и регионов-шефов проведена большая работа по созданию местных администраций. Были приняты уставы муниципальных образований, муниципальные правовые акты, и акты, регламентирующие вопросы муниципальной службы, бюджетного процесса и казначейского исполнения бюджетов.

    ВЗГЛЯД: При таком объеме задач и сжатых сроках муниципалитетам явно требуется экспертная и организационная помощь.

    Г.Д.: При содействии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления созданы Советы муниципальных образований ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Основная задача советов – обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, защита общих интересов муниципалитетов.

    Проведенная работа позволила подавляющему большинству муниципальных образований разработать и принять местные бюджеты и до начала финансового года и обеспечить их исполнение.

    В 2024 году муниципалитетами при содействии федеральных и региональных органов власти активно проводилась работа по восстановлению коммунального хозяйства, инженерной, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры. В процессе разграничения имущества формировалась экономическая основа МСУ, выявлялось бесхозяйное имущество и проводился учет объектов налогообложения.

    ВЗГЛЯД: Главные проблемы, с которыми сталкиваются жители территорий и которые должны решать органы МСУ, какие они?

    Г.Д.: Это вопросы в сферах  ЖКХ (водоснабжение тепло- и электроснабжение населения, восстановление многоквартирных домов, организация вывоза коммунальных отходов), социального обслуживания и защиты населения (переоформление документов, оформление льгот и получение социальных выплат), дорог и транспорта (состояние дорожного полотна и обновление подвижного состава) и здравоохранения (нехватка профильных специалистов, диагностического и иного медицинского оборудования).

    ВЗГЛЯД: Во многих сферах сегодня наблюдается дефицит рук. А муниципальных служащих хватает?

    Г.Д.: Большинство муниципалитетов новых регионов отмечают дефицит квалифицированных кадров на муниципальной службе.

    В то же время высоко оценивают вклад регионов-шефов и городов-побратимов в восстановление населенных пунктов.

    ВЗГЛЯД: Сейчас действует специализированная образовательная программа для представителей муниципальных образований Донбасса и Новороссии. Какие у нее цели?

    Г.Д.: Управление на местном уровне требует особых знаний и квалификации. Поэтому образовательные программы формируются, исходя из главной цели, – подготовить специалистов, способных эффективно решать задачи, стоящие перед муниципальными образованиями новых регионов.

    ВЗГЛЯД: А какие запросы у самих слушателей?

    Г.Д.: Запросы очевидны – применимость самих знаний на практике, повышение своей квалификации и компетентности. Интерес представляют курсы по основам государственного и муниципального управления, правовым аспектам и законодательству, планированию, бюджетированию, управлению персоналом, цифровизации и многим другим темам.

    На первый план выходят актуальность и качество преподаваемого материала, а также примеры успешных проектов и инициатив, реализованных в других регионах.

    ВЗГЛЯД: Есть удачные муниципальные практики, которые уже реализованы в новых регионах?

    Г.Д.: В городе Торез ДНР внедрен пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. У нетрудоспособных граждан появилась возможность пользоваться услугами помощника по уходу. Открыта «Школа ухода», где бесплатное обучение правильному уходу за пожилыми людьми и инвалидами получают помощники по уходу.

    В Володарском муниципальном округе ДНР есть населенные пункты, не имеющие стационарных учреждений культуры. Эту проблему призван решить передвижной многофункциональный культурный центр – автоклуб, который выезжает с культурной или просветительской программой в села. Основной задачей автоклуба является создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов жителей.

    В Алчевске ЛНР проводятся мероприятия по повышению цифровой грамотности населения, оптимизация процесса оплаты жилищно-коммунальных услуг людьми старшего возраста за счет использования цифровых сервисов и платформенных решений.

    В Голопристанском муниципальном округе Херсонской области в процессе приема граждан заявители на месте получают квалифицированную консультацию, как выйти из положения при утере документов или оформить пенсию. В результате работы администрации по налаживания межведомственного сотрудничества заявитель получает консультативное сопровождение и решение своего вопроса.

    Эти и многие другие практики способствуют развитию территорий и улучшению качества жизни населения, особенно той ее части, кто очень нуждается в помощи и поддержке.

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