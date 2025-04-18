Программа подготовки управленцев в образовании завершилась в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

В финальном модуле участники программы защитили проектные работы перед экспертной комиссией, в которую вошли представители федеральных и региональных органов власти, образовательных и общественных организаций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Защита проектов прошла на площадке Министерства просвещения.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что программа предоставила возможность талантливым педагогам и управленцам повысить квалификацию и открыть перспективы карьерного роста.

За время обучения участники, среди которых руководители образовательных организаций, представители органов власти и заслуженные педагоги, работали над проектами, посвященными актуальным проблемам образования. Эти идеи будут учтены при разработке новой Стратегии развития образования до 2040 года.

Генеральный директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков подчеркнул, что программа стала социальным лифтом для участников. Уже по окончании первых модулей некоторые выпускники получили назначения на ключевые должности в органах власти регионов, включая посты министра и замминистра образования и науки Хабаровского края.