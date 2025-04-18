Рубио назвал переговоры с Украиной в Париже позитивными

Tекст: Александра Юдина

Госсекретарь США назвал переговоры с представителями Украины в Париже положительными, отметив, что США вскоре надеются получить ответ от Киева, передает РИА «Новости».

Кроме того, он подчеркнул, что переговоры с представителями Британии, Франции и ФРГ в Париже также были «хорошими и конструктивными».

В то же время Рубио заявил, что США пока не готовы обсуждать публично вопрос гарантий безопасности Украины. Однако он подчеркнул, что этот вопрос поднимается на каждой встрече, посвященной урегулированию конфликта.

Ранее Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни, чтобы понять, возможен ли мир.

Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Париже с участием делегации США во главе с Марко Рубио и Стивеном Уиткоффом, были признаны продуктивными и названы началом переговорного процесса, «к которому присоединились европейцы».

На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.