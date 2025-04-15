В Госдуме предложили ограничить продажи детям тату-наборов

Госдума решили проработать вопрос запрета продаж тату-наборов детям

Tекст: Вера Басилая

Лантратова заявила, что депутаты Государственной Думы России рассматривают возможность введения ограничений на продажу потенциально опасных тату-наборов детям, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что законодатели всерьез займутся вопросом недопущения подобной продукции в руки детей. Лантратова выразила благодарность компаниям, которые активно поддерживают эту инициативу. «Это пример эффективного сотрудничества бизнеса и власти на благо общества», – заявила депутат.

Инициатива получила поддержку со стороны крупного маркетплейса Wildberries, который после обращения Лантратовой начал проверку информации о продаже тату-наборов детям и переместил их в раздел «Для взрослых». Ozon также заявил об ограничении продаж тату-машинок несовершеннолетним.

Ранее в России вступил в силу закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним и обязывающий продавцов проверять документы покупателей при сомнениях в возрасте.

Также в России увеличили штрафы за продажу вейпов детям до 2 млн рублей.