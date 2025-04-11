Участники конкурса «Это у нас семейное» рассказали о вкладе в космонавтику

Tекст: Валерия Городецкая

Участники конкурса «Это у нас семейное» активно способствовали развитию ракетно-космической отрасли, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Они принимали участие в строительстве космодрома Байконур, реализовывали инженерные проекты и обеспечивали надежность космической электроники.

Прабабушка Ольга Николаевна из московской семьи полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное» Арапочкиных, Вадеевых, Данилиных работала в Главном управлении строительства Минобороны СССР, контролируя поставки стройматериалов. Ольга Николаевна вспоминает, как трудилась в круглосуточном режиме.

Отслуживший на Байконуре Вадим Федорович из Калуги был свидетелем исторических запусков. В частности, он присутствовал на старте ракеты-носителя «Энергия» в 1987 году и на запуске системы «Энергия-Буран» в 1988 году. Он вспоминает, как эти события вызывали бурные эмоции местных жителей, которые праздновали успехи космонавтики.

Папа Иван из семейной команды Щербаковых и Есюниных почти два десятка лет трудится на ижевском «Заводе микроэлектронных технологий». За свои заслуги в области космической электроники он удостоен медали имени академика Королева. Иван отвечает за проверку работоспособности радиоэлектронной аппаратуры, используемой в космических аппаратах, обеспечивая их надежную работу в экстремальных условиях космоса.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса – 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности 8 июля 2024 года. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей – финалистов конкурса стали обладателями путевок на семейные путешествия по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».