Центр «Россия» подписал меморандумы о визуальном коде страны

Tекст: Александра Юдина

Национальный центр «Россия» подписал меморандумы о сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», с целью формирования единого подхода к визуальному коду страны, указано на сайте russia.ru.

Первый меморандум с Клубом инвесторов Москвы направлен на создание архитектурного и градостроительного облика, который объединит традиционные и современные визуальные элементы России.

Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский подчеркнули, что меморандум позволит создать платформу для диалога с экспертным сообществом, чтобы разработать архитектурный код на основе российских ценностей.

Второй меморандум с АО «Марка» сосредоточен на продвижении уникального визуального стиля через почтовые знаки и открытки.

Председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев отметил, что они надеются на идеи от Национального центра для создания почтовых миниатюр и открыток с дополненной реальностью, которые будут отражать суверенитет и культурные традиции России.



