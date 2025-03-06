  • Новость часаСША признали конфликт на Украине прокси-войной
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Авторынок в России ждет шоковый год
    США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе
    США отключили Украине системы целеуказания для HIMARS
    Против актера из сериала «Вампиры средней полосы» возбудили дело
    В США заявили о пересмотре всех отношений с Украиной
    МИД: Россия ответит Румынии на высылку дипломатов
    Названа причина приостановки поставок нефти в Чехию по «Дружбе»
    Россия поддержит Абхазию гуманитарными поставками электричества
    Военкома из Ивано-Франковска оштрафовали за мобилизацию россиянина
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    18 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    4 комментария
    6 марта 2025, 07:45 • Новости дня

    Британия и Франция занялись разделом бизнеса в Николаеве

    Иностранцы в Николаеве занялись разделом торговых центров и зданий спецслужб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаеве англичане и французы, по данным подполья, занялись захватом бизнеса и недвижимости, якобы в качестве компенсации за военную помощь Украине.

    Как сообщает агентство РИА «Новости», в Николаеве англичане и французы приступили к разделу местного бизнеса и крупных зданий. По информации пророссийского подполья, иностранцы, часто при помощи местных наемников, отбирают торговые центры и другую недвижимость у местных бизнесменов и перерегистрируют на себя. Подпольщики отмечают, что это происходит под видом компенсации от Украины за оказанную военную помощь.

    Существуют сведения о негласной договоренности, согласно которой здания, принадлежащие Главному управлению разведки и Силам специальных операций Украины, а также бизнес, находящийся под их покровительством, должны перейти в собственность англичан. Среди таких объектов упоминается гостиница Reikartz River в Николаеве, где, как утверждается, часто присутствуют представители из Британии.

    Источник агентства подчеркивает, что англичане собираются оставить за собой эту собственность вне зависимости от исхода конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское подполье сообщило о нанесении ударов по лагерям ВСУ и технике НАТО в Киевской области, а также сообщило о взрывах на тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Нацгвардия Украины учила операторов дронов атаковать гражданские автомобили.

    5 марта 2025, 09:27 • Новости дня
    Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Дронова врио главы Новгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области после отставки предыдущего главы региона Андрея Никитина.

    На официальном сайте правовой информации отмечено, что Путин подписал указ о назначении Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

    В тексте указа подчеркнуто, что Дронов будет занимать эту должность до вступления в должность избранного губернатора.

    Биография нового врио главы региона включает его рождение в Моздоке в 1979 году и получение образования в Московском автодорожном институте.

    Дронов работал в Росавтодоре, в правительстве Москвы и в органах управления дорожным хозяйством разного уровня. В апреле 2017 года он стал вице-губернатором Новгородской области, а в 2020 году занял пост первого заместителя главы региона. В 2021 году Дронов завершил обучение в «школе губернаторов» РАНХиГС.

    Накануне Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.

    Коментарии (0)
    5 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    Путин поручил разработать меры по повышению привлекательности службы в МВД
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для устранения кадрового дефицита в системе МВД. Глава государства подчеркнул, что необходимо усилить социальные гарантии и повысить уровень денежного довольствия сотрудников. По его мнению, размер выплат должен быть конкурентоспособным для привлечения и удержания кадров в правоохранительных органах.

    Путин на расширенном заседании коллегии МВД подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности денежного довольствия сотрудников внутренних дел, передает ТАСС. Он отметил, что в системе МВД нарастает кадровая проблема, которая требует системного решения. По словам президента, важно не только улучшить финансовое обеспечение сотрудников, но и укрепить их социальные гарантии.

    Путин акцентировал внимание на некомплекте личного состава, особенно в первичном звене МВД. Он подчеркнул, что министр внутренних дел постоянно поднимает эти вопросы в правительстве, и призвал к комплексному подходу в решении этих проблем. Президент поручил правительству совместно с МВД разработать и представить конкретные предложения для улучшения ситуации и решения вопросов социального характера, включая жилищные проблемы. По его словам, эти вопросы уже давно назрели и требуют незамедлительных мер.

    Ранее Путин в своей речи на заседании коллегии МВД России поблагодарил сотрудников министерства за их ответственный подход к служебным обязанностям. Он также заявил о необходимости активнее бороться с наркотрафиком и сообщил о снижении уличной преступности.

    Коментарии (16)
    5 марта 2025, 23:05 • Видео
    США предали Украину. Теперь официально

    В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    Коментарии (2)
    5 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    В США заявили о пересмотре всех отношений с Украиной

    Уолтц заявил, что США пересматривают все аспекты отношений с Украиной

    В США заявили о пересмотре всех отношений с Украиной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли остается приостановленной передача Вашингтоном Киеву разведывательной информации, заявил, что США в настоящее время пересматривают все свои отношения с Украиной, передает ТАСС.

    Уолтц также сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Fox News и Bloomberg со ссылкой на Пентагон сообщили о том, что Вашингтон приостановил всю военную помощь Украине.

    Коментарии (8)
    5 марта 2025, 21:08 • Новости дня
    Названа причина приостановки поставок нефти в Чехию по «Дружбе»

    Reuters: Проблемы с оплатой из-за санкций США привели к остановке поставок нефти в Чехию

    Названа причина приостановки поставок нефти в Чехию по «Дружбе»
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблемы с оплатой, вызванные американскими санкциями, стали причиной приостановки поставок нефти из России в Чехию по трубопроводу «Дружба», пишет Reuters.

    Причиной последней приостановки поставок нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» стали проблемы с оплатой, вызванные санкциями, которые США наложили на Россию, пишет Reuters.

    По данным источников агентства, остановка вызвана проблемами с оплатой между польским владельцем чешских НПЗ и российскими поставщиками. Министр промышленности Чехии подтвердил, что это связано с последним пакетом санкций США.

    Накануне чешские власти зафиксировали перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Сообщалось, что чешские нефтеперерабатывающие заводы обратились к властям с просьбой выделить нефть из госрезервов для поддержания производства в условиях прекращения поставок по трубопроводу «Дружба».

    Коментарии (11)
    5 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе

    Sky News: США приказали развернуть в воздухе самолеты с оружием для Украины

    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе
    @ US DOD/EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    США приняли решение вернуть самолеты с военной техникой для Киева после приказа о приостановке помощи Украине, сообщил телеканал Sky News.

    Источник телеканала сообщил, что самолеты США, несущие вооружение для Киева, были вынуждены развернуться в воздухе после получения приказа о приостановке военной помощи Украине. Это произошло в период, когда Соединенные Штаты активно перебрасывали военную технику на Украину, передает RT.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot могут закончиться на Украине за несколько недель после решения президента США остановить военную помощь Киеву.

    Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что США отключили Украине системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных систем HIMARS.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной.

    Коментарии (13)
    5 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Daily Mail: Стармер и Макрон отправятся в Вашингтон с Зеленским для переговоров с Трампом

    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон запланировали визит в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Mail.

    По данным издания, Стармер и Макрон планируют визит в Вашингтон вместе с Зеленским, передает Daily Mail.

    Отмечается, что французский президент и британский премьер готовы «представить единый фронт» в обсуждении плана уже на следующей неделе.

    Издание отмечает, что это решение было принято на фоне активных мер Лондона, направленных на убеждение Вашингтона в необходимости возобновления военной помощи Киеву.

    Британские правительственные источники подтвердили, что на всех уровнях власти предпринимаются усилия для укрепления сотрудничества с США в этом вопросе.

    Ранее Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

    Коментарии (37)
    5 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Политолог Трухачев: Трамп не пустит на порог Белого дома Стармера и Макрона с Зеленским

    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Белом доме не воспринимают премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее сообщалось, что Киев, Париж и Лондон создали новый план урегулирования конфликта на Украине и намерены представить его Дональду Трампу.

    «Не удивлюсь, если президент США Дональд Трамп даже не пустит на порог Белого дома премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с той «бумажкой», которую они называют планом урегулирования конфликта на Украине», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно «проштрафился». И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», – сыронизировал эксперт.

    «Что касается плана, то там указаны отдельные предложения: перемирие в небе и на море, освобождение заключенных. Но в Вашингтоне, скорее всего, не захотят это рассматривать в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе», – продолжил собеседник.

    «Более того, в плане нет и намека на решение самих причин кризиса на Украине. Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», – отметил аналитик.

    «Думаю, основными европейскими переговорщиками с США станут генсек НАТО Марк Рютте – от либеральной страты, президент Финляндии Александр Стубб – от системных консерваторов, премьер Италии Джорджа Мелони – от евроскептиков, президент Чехии Петр Павел – от технократов и бывший президент Словении Борут Пахор – от левого крыла. Их голоса для Трампа кажутся весомее», – резюмировал политолог.

    Ранее стали известны пункты нового проекта урегулирования украинского кризиса, который премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский хотят на будущей неделе представить американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Daily Mail.

    В тексте указаны: освобождение заключенных и перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также упоминается немедленное прекращение боевых действий на море.

    Франция и Британия уже разрабатывали первый вариант плана прекращения огня на Украине. Как сообщал Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнял, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – говорил он.

    Но в реальности этот план не стоит бумаги, на которой он изложен, говорил газете ВЗГЛЯД Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда».

    Коментарии (10)
    5 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Военкома из Ивано-Франковска оштрафовали за мобилизацию россиянина

    Украинский военком незаконно мобилизовал россиянина и получил штраф 17 тыс. гривен

    Tекст: Максим Попов

    Суд в Ивано-Франковске оштрафовал сотрудника ТЦК за незаконную мобилизацию гражданина России, который не подлежал призыву на службу, сообщило «Захид.нет».

    По информации издания, в Ивано-Франковской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) незаконно мобилизовал гражданина России, передает ТАСС. Инцидент произошел 6 февраля, когда местный военком, зная, что у мужчины нет украинского гражданства и он не подлежит призыву, направил его на военно-врачебную комиссию.

    После прохождения комиссии россиянин был поставлен на воинский учет и включен в списки мобилизованных для отправки в воинскую часть. Однако невеста мобилизованного обратилась в прокуратуру, что привело к судебному разбирательству. Как итог, на военкома был составлен административный протокол за превышение служебных полномочий, и суд назначил ему штраф в размере 17 тыс. гривен, что эквивалентно 408 долларам по нынешнему курсу.

    На судебное заседание военком не явился, однако он подал заявление о признании вины. Издание не сообщает о дальнейшей судьбе мобилизованного россиянина.

    До этого газета ВЗГЛЯД написала, как в Харькове украинский военком сбил велосипедиста и отправил его в армию.

    Коментарии (7)
    5 марта 2025, 11:37 • Новости дня
    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу

    Пресс-секретарь Зеленского заявил, что письма президенту США якобы не было

    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию об отправке писем главой киевского режима президенту США, сообщило украинское издание Liga.net.

    По словам Никифорова, Зеленский якобы не отправлял писем президенту США, а Трамп, вероятно, имел в виду пост главы киевского режима в социальной сети, передает ТАСС.

    Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США сообщил, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский в своем посте в соцсети выразил сожаление по поводу случившегося 28 февраля во время встречи с Трампом, однако не принес извинения президенту США.

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

    Коментарии (12)
    6 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    США признали конфликт на Украине прокси-войной

    Госсекретарь США назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

    США признали конфликт на Украине прокси-войной
    @ Aaron Schwartz/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, подчеркнув необходимость его завершения.

    Рубио отметил, что США активно поддерживают Украину в этом конфликте, в то время как Россия стоит на другой стороне, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность как можно скорее положить конец этой прокси-войне, учитывая угрозы, которые она несет для глобальной безопасности. Рубио акцентировал внимание на том, что конфликт происходит между странами, обладающими ядерным оружием, что делает ситуацию особенно опасной.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

    Коментарии (6)
    5 марта 2025, 21:51 • Новости дня
    Economist: США отключили Украине системы целеуказания для HIMARS
    Economist: США отключили Украине системы целеуказания для HIMARS
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что США отключили Украине системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных систем HIMARS.

    Сообщение о прекращении предоставления данных было опубликовано корреспондентом журнала Economist Оливером Кэрроллом в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». Как пишет журналист, Америка приняла решение отключить ключевую линию связи, через которую Украина получала информацию о воздушных атаках, и целеуказания для систем HIMARS.

    Кэрролл уточнил, что отключение произошло в 14:00 по киевскому времени (15:00 мск). Он добавил, что Украина теперь лишена возможности получать в реальном времени информацию для осуществления дальних ударов.

    Ранее США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Также сообщалось, что американские власти запретили британским службам передавать Украине разведданные на фоне позиции Зеленского.

    Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что для Украины окажется критичным, если США перестанут делиться данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам. По его словам, такой шаг приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов.

    Коментарии (8)
    5 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Украина перебросила под Суджу 18-летних новобранцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские Вооруженные силы перебросили 18-летних солдат в Курскую область для усиления войск.

    Украинское командование направило 18-летних мобилизованных солдат в район Суджи в Курской области, сообщает «Газета.Ru». Это сделано для усиления группировки в регионе.

    Ранее военный обозреватель Юрий Подоляка сообщил, что российские подразделения продолжают наступление на позиции ВСУ в районе Суджи, достигнув значительных успехов и взяв в кольцо украинскую группировку.

    Коментарии (22)
    5 марта 2025, 20:35 • Новости дня
    Против актера из сериала «Вампиры средней полосы» возбудили дело

    Против актера Глеба Калюжного возбудили дело за уклонение от армии

    Против актера из сериала «Вампиры средней полосы» возбудили дело
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актера Глеба Калюжного, известного по сериалам «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки», обвиняют в уклонении от военной службы, за что ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в правоохранительных органах.

    Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 328 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы. Источник сообщил, что Калюжный длительное время уклонялся от исполнения обязательств по военной службе, что стало причиной открытия дела, передает РИА «Новости».

    Калюжный известен своими ролями в сериалах «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3» и «Трудные подростки», согласно информации ресурса «Кинопоиск».

    Коментарии (12)
    5 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    Елисейский дворец подтвердил поездку Макрона, Стармера и Зеленского в США
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах, цель которых пока не раскрыта, заявил Елисейский дворец.

    Елисейский дворец подтвердил информацию о предстоящей поездке президента Франции, премьер-министра Великобритании и украинского президента в Вашингтон, передает ТАСС.

    Официальный представитель правительства Франции Софи Прима на брифинге в Париже отметила, что точная дата визита пока не определена. Ожидается, что встреча состоится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии и президент Франции запланировали визит в Вашингтон вместе с Зеленским, чтобы уже на следующей неделе обсудить план урегулирования ситуации на Украине с президентом США.

    Политолог Вадим Трухачев заявил, что в Белом доме не воспринимают Стармера, Макрона и Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал.

    Коментарии (15)
    5 марта 2025, 20:27 • Новости дня
    МИД: Россия ответит Румынии на высылку дипломатов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона ответит румынской на объявление персонами нон грата российского военного атташе и его зама, сообщили в МИД России.

    «Россия даст соответствующий ответ», – сообщили в ведомстве ТАСС.

    До этого румынское внешнеполитическое ведомство заявило, что российский военный атташе и его помощник объявлены персонами нон грата из-за «деятельности, не соответствующей положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

    Коментарии (2)
    Главное
    Нефть Brent впервые с октября упала ниже 69 долларов
    Объявлены сроки исчерпания запасов ракет Patriot на Украине без поставок США
    Грузинский премьер назвал организаторов протестов против себя и Трампа
    Украина перебросила под Суджу 18-летних новобранцев
    В России ввели 50% скидку на проезд в поездах для детей от 10 до 18 лет
    ФИФА объявила о рекордных призовых на клубном чемпионате мира 2025
    Кинорежиссер и сценарист Шерстобитов скончался в возрасте 48 лет

    Авторынок в России ждет шоковый год

    Продажи новых автомобилей в России серьезно рухнули в феврале - сразу на четверть, на дилерских складах наблюдается затоваривание. Этот год может оказаться одним из самых худших: предпосылок для оптимизма практически нет. Беспочвенные надежды россиян на возвращение в страну западных автомобильных брендов, по мнению участников рынков, только вредят. Стоит ли ждать снижения цен на машины, которые так плохо продаются? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

    Перейти в раздел

    «Село то же, а страна другая». Как поменялись герои у забайкальцев

    Еще относительно недавно жители маленького забайкальского села Усть-Борзя радовались тому, что их земляк в составе рейв-группы Little Big будет представлять Россию на «Евровидении». Спустя пять лет спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД вновь приехал в Забайкалье, где теперь в почете совершенно иные герои и совсем другие песни. Подробности

    Перейти в раздел

    США повышают уязвимость Украины

    США поставили на паузу обмен разведданными с Украиной. Из утечек в западных СМИ следует, что это ограничит способность ВСУ наносить дальнобойные удары, а также скажется на оборонительных способностях противника. Насколько достоверна эта информация и как подобная пауза повлияет на ход СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............