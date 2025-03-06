Дональд Трамп вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
Британия и Франция занялись разделом бизнеса в Николаеве
Иностранцы в Николаеве занялись разделом торговых центров и зданий спецслужб
В Николаеве англичане и французы, по данным подполья, занялись захватом бизнеса и недвижимости, якобы в качестве компенсации за военную помощь Украине.
Как сообщает агентство РИА «Новости», в Николаеве англичане и французы приступили к разделу местного бизнеса и крупных зданий. По информации пророссийского подполья, иностранцы, часто при помощи местных наемников, отбирают торговые центры и другую недвижимость у местных бизнесменов и перерегистрируют на себя. Подпольщики отмечают, что это происходит под видом компенсации от Украины за оказанную военную помощь.
Существуют сведения о негласной договоренности, согласно которой здания, принадлежащие Главному управлению разведки и Силам специальных операций Украины, а также бизнес, находящийся под их покровительством, должны перейти в собственность англичан. Среди таких объектов упоминается гостиница Reikartz River в Николаеве, где, как утверждается, часто присутствуют представители из Британии.
Источник агентства подчеркивает, что англичане собираются оставить за собой эту собственность вне зависимости от исхода конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское подполье сообщило о нанесении ударов по лагерям ВСУ и технике НАТО в Киевской области, а также сообщило о взрывах на тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Нацгвардия Украины учила операторов дронов атаковать гражданские автомобили.