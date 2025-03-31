Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
Генконсул: Пашу Техника не смогут вернуть в Россию из-за его состояния
Музыкант Павел Ивлев (Паша Техник) пока не сможет вернуться из Таиланда на российскую территорию из-за состояния здоровья, сообщил генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов.
Таиландские медики заявили, что состояние артиста тяжелое, оно исключает его транспортировку в Россию, сказал Иванов ТАСС.
Он добавил, что консульство находится в контакте с представителями музыканта.
Ранее подруга исполнителя Кристина сообщила, что Паша Техник жив, он находится в стабильно тяжелом состоянии в клинике Таиланда.
До этого лечащий врач рэпера сообщил о риске летального исхода.