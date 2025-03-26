Онищенко поддержал идею увеличения возраста молодежи

Tекст: Александра Юдина

Онищенко поддержал идею увеличения возраста, до которого людей считают молодежью, передает РИА «Новости».

По его словам, этот шаг оправдан изменениями в возрастной структуре населения и ростом средней продолжительности жизни. Онищенко подчеркнул, что в этой идее есть рациональное зерно и она не ущемляет чьи-либо права.

Однако, как отметил Онищенко, при увеличении возраста молодежи не должно быть административного давления.

Он подчеркнул важность обоснования экономических и научных выгод от такой меры.

В настоящий момент в России молодежью считается категория граждан в возрасте от 14 до 35 лет согласно федеральному закону.