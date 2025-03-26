По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.8 комментариев
СМИ сообщили о планах Китая обсудить торговые пошлины с минторгом США
Журналист Fox Business сообщил об обсуждении торговых пошлин делегацией КНР и минторгом США
Китайская делегация планирует встретиться в среду с министром торговли США и торговым представителем, чтобы обсудить торговые пошлины и другие вопросы, включая наркотрафик.
Делегация из Китая намерена провести переговоры в США о торговых пошлинах, сообщает Fox Business. Об этом заявил журналист телеканала Эдвард Лоуренс. Встреча с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем Джеймисоном Гриром запланирована на среду. Помимо торговых пошлин, обсуждение затронет вопросы наркотрафика и торговых барьеров.
Эдвард Лоуренс отметил в социальной сети Х, что ожидаются дискуссии по пошлинам, которые были введены администрацией Дональда Трампа в этом месяце. Он также упомянул, что китайская сторона ввела зеркальные тарифы в ответ на дополнительные 10% пошлины США на китайские товары. Эти меры США объясняют ролью Китая в распространении наркотических веществ на американском рынке.
На фоне этих встреч, Вашингтон и Пекин обсуждают возможность проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Саммит может состояться в июне в США, но подготовка проходит на фоне напряженных торговых отношений между странами. Разногласия в этой области остаются значительными, несмотря на попытки дипломатического урегулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выразил готовность противостоять Америке в любом конфликте, включая торговую войну, если США выберут такой путь, о чем заявили в посольстве Китайской Народной Республики в США. США намерены ввести пошлины на швартовку в американских портах судов, связанных с Китаем, и призывают союзников к аналогичным мерам.