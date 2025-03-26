СМИ сообщили о планах Китая обсудить торговые пошлины с минторгом США

Журналист Fox Business сообщил об обсуждении торговых пошлин делегацией КНР и минторгом США

Tекст: Денис Тельманов

Делегация из Китая намерена провести переговоры в США о торговых пошлинах, сообщает Fox Business. Об этом заявил журналист телеканала Эдвард Лоуренс. Встреча с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем Джеймисоном Гриром запланирована на среду. Помимо торговых пошлин, обсуждение затронет вопросы наркотрафика и торговых барьеров.

Эдвард Лоуренс отметил в социальной сети Х, что ожидаются дискуссии по пошлинам, которые были введены администрацией Дональда Трампа в этом месяце. Он также упомянул, что китайская сторона ввела зеркальные тарифы в ответ на дополнительные 10% пошлины США на китайские товары. Эти меры США объясняют ролью Китая в распространении наркотических веществ на американском рынке.

На фоне этих встреч, Вашингтон и Пекин обсуждают возможность проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Саммит может состояться в июне в США, но подготовка проходит на фоне напряженных торговых отношений между странами. Разногласия в этой области остаются значительными, несмотря на попытки дипломатического урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выразил готовность противостоять Америке в любом конфликте, включая торговую войну, если США выберут такой путь, о чем заявили в посольстве Китайской Народной Республики в США. США намерены ввести пошлины на швартовку в американских портах судов, связанных с Китаем, и призывают союзников к аналогичным мерам.