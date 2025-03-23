Tекст: Ольга Иванова

В Республике Саха (Якутия) на выборах главы сельского поселения «Рассолодинский наслег» явка на 15.00 местного времени составила 43,13%. Избирательный участок, оборудованный всем необходимым для тайного голосования, открылся в 8.00 утра. Член комиссии Николай Барамыгин отметил, что участок оснащен кабинками для тайного голосования, а документы надежно защищены в сейфах, сообщает НОМ.

В Ханты-Мансийском автономном округе выборы главы городского поселения Куминский и других муниципальных образований также отличались хорошей организацией. По данным председателя исполнительного комитета регионального отделения Ассоциации юристов России Станислава Розенко, на участке в здании школы явка составила 26,44%. В состав избирательных комиссий вошли представители различных партий, таких как «Единая Россия» и КПРФ.

В Алтайском крае досрочные выборы проводились в Баевском районе. Член Общественной палаты Алтайского края Юрий Овиденко отметил, что из 373 избирателей, внесенных в списки, на 15.00 проголосовали 40,21%. Избирательные участки были оборудованы в зданиях администрации и школы, где также обеспечивались условия для наблюдателей и проведение тайного голосования.

В Волгоградской области, как отметил член Общественной палаты региона Антон Лукаш, выборы проходили в Старополтавском и Котельниковском районах. Явка на 10.00 составила 5,9% и 7,3% соответственно. На участках работали наблюдатели от Общественной палаты и различных партий. Москва и Петербург наблюдали за голосованием через общественный штаб, который обеспечивал сбор актуальной информации и ее распространение через медиаресурсы.