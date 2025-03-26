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Журналисты БРИКС обратились в ЮНЕСКО из-за убийств военкоров
Ассоциация журналистов БРИКС призвала ЮНЕСКО защитить российских военкоров
Ассоциация журналистов БРИКС обратилась в ЮНЕСКО с просьбой защитить российских военкоров в зоне спецоперации в связи с их убийствами и преследованиями, сообщил директор департамента защиты прав журналистов ассоциации Иван Мельников.
Ассоциация журналистов стран БРИКС обратилась в ЮНЕСКО с призывом о защите российских военкоров, передает ТАСС.
В письме, направленном директором департамента защиты прав журналистов Иваном Мельниковым, говорится о необходимости международного содействия для обеспечения безопасности российских представителей СМИ в зоне специальной военной операции.
В обращении подчеркивается важность защиты журналистов в соответствии с Женевской конвенцией и международным гуманитарным правом. Мельников отметил, что корреспонденты не должны подвергаться дискриминации по гражданству и национальности и имеют право на полную защиту в условиях конфликта.
Ассоциация призывает ЮНЕСКО осудить убийства военкоров и их преследования, акцентируя внимание на угрозах, поступающих с экстремистских ресурсов, таких как сайт «Миротворец». В письме выражена надежда, что международное сообщество не останется безучастным к вопросам безопасности журналистов.
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До этого оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ.
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