Ассоциация журналистов БРИКС призвала ЮНЕСКО защитить российских военкоров

Tекст: Вера Басилая

Ассоциация журналистов стран БРИКС обратилась в ЮНЕСКО с призывом о защите российских военкоров, передает ТАСС.

В письме, направленном директором департамента защиты прав журналистов Иваном Мельниковым, говорится о необходимости международного содействия для обеспечения безопасности российских представителей СМИ в зоне специальной военной операции.

В обращении подчеркивается важность защиты журналистов в соответствии с Женевской конвенцией и международным гуманитарным правом. Мельников отметил, что корреспонденты не должны подвергаться дискриминации по гражданству и национальности и имеют право на полную защиту в условиях конфликта.

Ассоциация призывает ЮНЕСКО осудить убийства военкоров и их преследования, акцентируя внимание на угрозах, поступающих с экстремистских ресурсов, таких как сайт «Миротворец». В письме выражена надежда, что международное сообщество не останется безучастным к вопросам безопасности журналистов.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналиста и военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области.

До этого оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, сравнив его со стихийным бедствием.