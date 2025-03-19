Политолог назвал главный успех партии «Новые люди» за пять лет ее существования

Политолог Минченко: Успех «Новых людей» доказывает прогрессивность партийной системы России

Tекст: Олег Исайченко

«"Новые люди" на деле доказали свою состоятельность. Это хорошая и крепкая партия, сумевшая отыскать своего избирателя. Основу ее электората составляют предприниматели, а также представители среднего класса. Они деятельно заинтересованы в развитии России и прикладывают максимум усилий для поддержки своего государства», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Пожалуй, понимание своего электората можно считать главным успехом партии за прошедшие пять лет. Подобная опора в виде общественной поддержки позволяет "Новым людям" неплохо проявлять себя в сфере законотворческих инициатив. Фракция в Госдуме предлагает проработанные и качественные инициативы, которые находят отклик у россиян», – полагает он.

«Партия сумела получить хорошее представительство в региональных законодательных собраниях, а также в муниципальных органах. Думаю, на будущих выборах в Госдуму перед "Новыми людьми" откроются еще более широкие перспективы. Становление столь динамично развивающейся фракции показало, что партийная система России не стоит на месте – она готова реагировать на актуальные интересы граждан», – заключил Минченко.

В среду в Москве прошел съезд «Новых людей», посвященный пятилетию партии. На мероприятии собралось более 400 депутатов и сторонников со всей России. В ходе заседания ее председателем единогласно был переизбран основатель партии Алексей Нечаев. Также участники обновили состав центрального совета.

С первым юбилеем партию поздравил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме глава государства назвал «Новых людей» конструктивной политической силой, способной выражать интересы энергичных и неравнодушных граждан. Глава государства добавил, что партия активно предлагает программы и инициативы по развитию науки, образования, здравоохранения, поддержке предпринимательства и продвижению ЗОЖ. Он также подчеркнул, что в основе ее деятельности лежат «традиционные базовые ценности», например, любовь к Родине и бережное отношение к истории и культуре нашего народа.

Президент пожелал партии успехов в реализации намеченных планов.