Хуситы пообещали продолжить блокировать израильские суда в Красном море

Хуситы заявили о блокировании израильских судов в Красном море и Аденском заливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, хуситы из движения «Ансар Алла» продолжат блокировать проход израильских судов через Красное море и Аденский залив. Об этом заявил член политбюро движения Хузам аль-Асад. Он отметил, что это связано с американской агрессией в поддержку Израиля, а также подчеркнул, что никакое давление не изменит их позицию.

По словам аль-Асада, США начали военную операцию в Йемене после того, как предыдущая администрация не смогла сдержать нападения хуситов на коммерческие суда. Он также заявил, что эти действия США направлены на восстановление репутации американской армии, которая подвергалась атакам со стороны вооруженных сил хуситов в течение 15 месяцев в регионе.

Он уверил, что поддержка палестинского народа будет только усиливаться, и призвал к восстановлению доставки гуманитарной помощи в Газу. «Йемен будет противостоять любой американской или британской агрессии», – подчеркнул аль-Асад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить военную операцию США против хуситов в Красном море.

Американские вооруженные силы нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в городе Таиз на юго-западе Йемена, что привело к гибели 31 человека и ранениям более 100 человек.

Хуситы заявили о 13 жертвах авиаударов США по столице Йемена.