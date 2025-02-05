Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.6 комментариев
МЧС сообщило об эвакуации в Геническе после атаки БПЛА
В Геническе после атаки дронов ВСУ эвакуировали 15 человек, пострадавших нет
В Геническе после атаки беспилотников вооруженных сил Украины 15 человек были эвакуированы, ВСУ также нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области.
Представитель МЧС Херсонской области заявил, что 15 человек были эвакуированы в Геническе после атаки беспилотников вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте предполагаемых попаданий работают экстренные службы.
Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий сообщил о нескольких ударах кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская. По его словам, атаки были направлены по приусадебным участкам. Кроме того, беспилотник атаковал вышку сотовой связи в селе Любимовка, повредив оборудование. В селе Бурчак беспилотник поразил гражданский автомобиль, а в селе Смелое был поврежден транспорт предприятия «Таврия-Энерго». Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших, возгораний не произошло.
Ранее вооруженные силы Украины атаковали две школы в Запорожской области с использованием беспилотников, одна из которых недействующая, а детей из второй эвакуировали.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в результате налета украинского беспилотника в Запорожской области ранения получили пятеро детей и водитель школьного автобуса.