ВСУ нанесли удар беспилотниками по двум школам в Запорожской области

ВСУ нанесли удары беспилотниками по двум школам в Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

По словам Балицкого, ночью в среду была произведена атака на недействующую школу в селе Пологи, что привело к пожару. На место происшествия оперативно прибыла служба МЧС для тушения возгорания, передает ТАСС.

Вторая атака произошла утром в селе Шевченково на территорию действующей школы, где в момент нападения находились 27 детей, которые были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.

Ранее в результате атаки получили ранения пятеро детей и водитель школьного автобуса в Запорожской области.

Части дрона-камикадзе, который атаковал этот автобус, планируется направить на экспертизу, так как предположительно он иностранного производства.