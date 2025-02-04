Польша отказалась признавать ряд объектов собственностью России

Посол Андреев сообщил об отказе Польши признавать ряд объектов собственностью России

Tекст: Антон Антонов

«Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно», – приводит слова Андреева РИА «Новости».

В феврале 2022 года Окружная прокуратура Варшавы заблокировала банковские счета посольства и торгпредства России, якобы подозревая использование средств для финансирования терроризма.

Позже власти Польши заняли здание, которое принадлежало российской дипломатической миссии. Также сообщалось об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой.

В апреле 2023 года польские власти, при поддержке полиции, ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, взломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Польша объявила о решении закрыть генеральное консульство России в Познани. Польша также грозит закрыть все российские консульства. В ответ Россия закрыла польское генеральное консульство в Петербурге.