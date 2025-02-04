С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.6 комментариев
Польша отказалась признавать ряд объектов собственностью России
Посол Андреев сообщил об отказе Польши признавать ряд объектов собственностью России
Польские власти могут изъять еще несколько объектов российской недвижимости, следует из слов посла России в Польше Сергея Андреева.
«Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно», – приводит слова Андреева РИА «Новости».
В феврале 2022 года Окружная прокуратура Варшавы заблокировала банковские счета посольства и торгпредства России, якобы подозревая использование средств для финансирования терроризма.
Позже власти Польши заняли здание, которое принадлежало российской дипломатической миссии. Также сообщалось об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой.
В апреле 2023 года польские власти, при поддержке полиции, ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, взломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Польша объявила о решении закрыть генеральное консульство России в Познани. Польша также грозит закрыть все российские консульства. В ответ Россия закрыла польское генеральное консульство в Петербурге.