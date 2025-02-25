Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
Barrons: ЕС предложил Украине свое соглашение о «критических материалах»
Европейский Союз предложил Украине заключить свое соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства, сообщает Barrons.
Европейский Союз предложил Украине соглашение о поставках критических материалов. Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что обсудил этот вопрос с украинскими чиновниками во время визита в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сежурне подчеркнул, что 21 из 30 критически важных материалов для Европы могут быть поставлены из Украины в рамках взаимовыгодного партнерства, передает Barrons.
Сежурне отметил, что «добавленная стоимость Европы заключается в том, что мы никогда не требуем сделки, которая не является взаимовыгодной».
Украина богата полезными ископаемыми, включая марганец, титан, графит и литий, что делает ее объектом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном. Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают «возврата средств» за помощь Украине в ее обороне против российского вторжения.
Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к соглашению с Украиной по поводу ее минеральных ресурсов.
По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности.
В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.