ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»

Barrons: ЕС предложил Украине свое соглашение о «критических материалах»

Tекст: Вера Басилая

Европейский Союз предложил Украине соглашение о поставках критических материалов. Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что обсудил этот вопрос с украинскими чиновниками во время визита в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сежурне подчеркнул, что 21 из 30 критически важных материалов для Европы могут быть поставлены из Украины в рамках взаимовыгодного партнерства, передает Barrons.

Сежурне отметил, что «добавленная стоимость Европы заключается в том, что мы никогда не требуем сделки, которая не является взаимовыгодной».

Украина богата полезными ископаемыми, включая марганец, титан, графит и литий, что делает ее объектом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном. Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают «возврата средств» за помощь Украине в ее обороне против российского вторжения.

Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к соглашению с Украиной по поводу ее минеральных ресурсов.

По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности.

В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.