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Писториус назвал результат СДПГ на выборах в Германии катастрофическим
Писториус назвал катастрофическим результат социал-демократов на выборах в парламент Германии
На досрочных выборах в бундестаг Социал-демократическая партия Германии показала катастрофический результат, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, который является членом СДПГ.
«Главное, чтобы мы были трезвыми: это разрушительный, катастрофический результат. Нет никакого способа приукрасить его», – приводит слова Писториуса ТАСС.
Он также отказался комментировать свое возможное будущее в партии, отметив, что такое решение принимает сама партия, а не он лично. Писториус добавил, что именно партия определит, с какой командой они продолжат работу в ближайшие недели и месяцы.
В то же время Писториус отметил важность ответственности в переговорах с Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС). Он подчеркнул, что кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС Фридрих Мерц должен выполнить поручение правительства, а СДПГ готова к переговорам, если это потребуется.
После подсчета бюллетеней в 36 избирательных округах из 299, по данным избиркома, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах с 33,3% голосов. За ним следует «Альтернатива для Германии» с 22%. СДПГ находится на третьем месте с 13,6% голосов, а «Зеленые» занимают четвертую позицию с 10,2%, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц признал провальным выступление Социал-демократической партии Германии на выборах. Шольц также сообщил, что не будет участвовать в возможных переговорах СДПГ с ХДС/ХСС о формировании парламентской коалиции.