Шольц отказался от участия в возможных переговорах о коалиции СДПГ с ХДС/ХСС

Шольц отказался участвовать в возможных переговорах его партии о формировании коалиции в парламенте Германии с блоком Мерца

Tекст: Антон Антонов

«Я не буду участвовать в качестве представителя СДПГ в переговорах о формировании правительства, которые будут вести ХДС», – приводит слова Шольца РИА «Новости» со ссылкой на ARD.

Как пишет Bild, после поражения СДПГ на выборах в бундестаг Шольц отметил, что не сожалеет о своей кандидатуре на пост канцлера.

В свою очередь, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, возглавляющий ХСС (в блоке с ХДС побеждает на выборах), не видит возможности создания стабильного правительства в коалиции с партией «Зеленые». «У «Зеленых» был шанс. Они им не воспользовались. В итоге они и Социал-демократическую партию подтолкнули к такому слабому результату. И поэтому я считаю, что создавать правительство с «Зелеными» – это самый настоящий запретный путь», – сказал он.

Лидер свободных демократов Кристиан Линднер заявил о намерении покинуть политику, если его партия не пройдет в бундестаг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партии Шольца, Линднера и «Зеленые» составляли правящую коалицию, распад которой и привел к нынешним досрочным выборам.

Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу и поздравив консерваторов с победой. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов победил на досрочных выборах в бундестаг. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал к скорейшему формированию правительства.