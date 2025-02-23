Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества

Tекст: Антон Антонов

В своем обращении он подчеркнул, что праздник Вооруженных сил стал всенародным и символизирует героическую историю России. Белоусов отметил, что 2025 год, объявленный Годом защитника Отечества, ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщило Минобороны России в Telegram.

Министр напомнил о подвиге советского народа, который сокрушил нацизм и отстоял независимость страны, назвав его примером стойкости и самоотверженности. Белоусов отметил, что сегодняшние наследники фронтовиков демонстрируют отвагу и мужество в ходе специальной военной операции, поддерживая суверенитет России и безопасность граждан.

В конце своего обращения Белоусов пожелал военнослужащим и ветеранам счастья, благополучия и успехов в службе и труде.

«С особым чувством благодарности обращаюсь к ветеранам Великой Отечественной войны, чей героизм, храбрость всегда будут образцом верности и любви к Отчизне. Доброго вам здоровья, долголетия и жизненных сил!» – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова участникам специальной военной операции, а также сообщил, что обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции, входит в число безусловных приоритетов российских властей.